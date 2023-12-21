Продавали як оригінальну продукцію. В Україні підробляли олію відомих марок

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Що відомо про фальсифікат олії

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Мешканці міста Києва та Львівщини організували роботу заводу, на якому виготовляли підроблені товари.

Використовуючи фірмове найменування та товарні знаки, фальсифікат продавали через мережу магазинів під виглядом оригінальної продукції.

Одна із постраждалих компаній вже заявила про спричинену їй матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

На складах та місцях продажу підроблених товарів вилучено понад 90 тонн оливкової олії та інших продуктів.

Під час обшуку на території Львівської області виявлено та вилучено лінію з розливу оливкової олії, обладнання, тару, сировину та готову продукцію.

Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 7,5 мільйона гривень.

Наразі незаконна діяльність заводу із виробництва підробленої оливкової олії та точок продажу припинено.

В Україні підробляли олію (фото: esbu.gov.ua)

Як перевірити якісну оливкову олію

Є один простий трюк, який дозволить вам швидко визначити якість оливкової олії. Візьміть пляшку та поставте її в холодильник на 15-30 хвилин. Після цього уважно розгляньте структуру продукту.

Натуральна оливкова олія, яка виготовлена з натуральних оливок, стає густішою після зберігання в холодильнику. На дні може з'явитися осад чи пластівці. Це чіткі ознаки натурального складу, які свідчать про якісний продукт.

Якщо олія стала густішою небагато, осад або пластівці з'явилися мінімально або відсутні зовсім - це ще не говорить, що у вас в руках неякісний продукт. Це швидше вказує на особливості виробництва або, що виробник додав незначну кількість інших олій.

Якщо олія свою густоту зовсім не змінила, немає ніяких слідів осаду або пластівців - це знак розведеного продукту. Найчастіше виробники додають в оливкову олію низької якості звичайну соняшникову олію.