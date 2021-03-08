Продає горіхи біля метро: українців зворушила історія про 93-річного ветерана в Києві

Також в мережі опублікували фото дідуся, який з паличкою стоїть на вулиці біля нехитрого товару на картонних ящиках.

Автор посту розповів, що ветеран Василь Іванович може розповісти про участь у війні, закінчення якої зустрів уже в госпіталі після поранення.

"Цей дев'яностотрирічний дідусь справжній міцний горішок! Брюс Вілліс відпочиває в сторонці. Дід брав участь у Другій Світовій Війні, дійшов до Польщі, де був поранений і закінчив війну в госпіталі. У 1945 році йому було 18 років", - йдеться в повідомленні.

Зараз він змушений займатися такою торгівлею "через подорожчання тарифів і всього іншого".

Також в мережі закликають жителів столиці прийти і купити у дідуся щось з дрібниці. Зазвичай його можна зустріти на вихідних в 30 метрах від входу на станцію метро, з боку книжкового ринку.

У Києві 93-річний ветеран продає волоські горіхи біля метро (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Українці жваво відгукнулися на пост, багато хто розповів про плани чимось добряче затоваритися у 93-річного ветерана, щоб його таким чином підтримати. Також в коментарях киянка Оксана Гуцель зізнається, що на фото впізнала свого сусіда, з яким живе в одному під'їзді на Оболоні.

"Ой, так це мій сусід. Не знала, що йому 93... А взагалі він ще дуже бадьорий... А дружина у нього блондинка, років 70, з таким тоненьким голосочком... Він дійсно дуже старенький, просто ще бадьорий", - пише жінка.

Також користувачі мережі бажають дідусеві міцного здоров'я та багатьох років життя.