Українцям збільшили пенсії: хто отримав надбавку в 500 гривень

Пенсії в Україні збільшили з 4 березня. Близько 8 мільйонів осіб з цього дня почали отримувати підвищені соціальні виплати.

За даними ПФУ, надбавку отримали:

до 100 гривень включно - 46,3% пенсіонерів,

від 100 гривень до 400 гривень - 31,8%,

від 400 гривень до 500 гривень - 7,6%,

від 500 гривень до 700 грн - 7,0%,

від 700 гривень до 1000 гривень - 4,0%,

понад 1000 гривень - 3,3%.

Повний розмір пенсії розраховується без надбавок за стаж, збільшення виплати до рівня прожиткового мінімуму (якщо вона менше), добавок у 500 грн, для пенсіонерів старше 80 років та виплати підвищень до 2400 грн для тих, кому виповнилося 65 років і хто виконав вимоги щодо стажу.

Якщо після індексації підвищення буде менше 100 грн, решту суми будуть нараховувати у вигляді доплати до пенсії.

Наступна індексація пенсій відбудеться вже у квітні. Їх перерахують працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи на пенсії і набутого страхового стажу за ці роки.