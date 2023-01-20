Украинцы, не покупайте это! В супермаркетах "гнобят" производителей, которые работают на Россию: фотофакт

В соцсетях идут споры по поводу того, кто именно сделал такие маркировки - производитель чипсов "Люкс", активисты или сами работники супермаркетов.

В украинских супермаркетах продают чипсы "Люкс" с "необычной маркировкой". Там призывают покупателей игнорировать бренды, которые продолжают работать на рынке России.

Что это за "маркировки" и кому они могут быть выгодны, попробуем разобраться в материале ниже.

Агрессивный маркетинг?

В соцсети Twitter пользователи из разных городов Украины начали делиться фото чипсами "Люкс" с "маркировкой", призывающей не покупать товары брендов, которые до сих пор платят налоги в казну России, из которой финансируют войну против Украины.

На первый взгляд, может показаться, что это агрессивный маркетинг бренда "Люкс", ведь в "маркировке" есть упоминание о прямом их конкуренте - чипсах "Lays".

Именно так это трактуют в журнале Business Ukraine - англоязычном издание, которое освещает актуальные события в Украине.

"Умный маркетинг: украинский хрустящий бренд Luks теперь имеет упаковку, которая показывает, какие компании среди его конкурентов продолжают работать и платить налоги в России, финансируя таким образом геноцидное вторжение в Украину", - говорится в сообщении Business Ukraine mag в Twitter.

Вот такие "маркировки" появились на упаковке бренда "Люкс" (фото: Twitter/ Business Ukraine mag)

На обнародованных фото можно увидеть разные маркировки с громким слоганом и перечнем брендов, работающих в РФ. В частности, там написано "Вот на что идут уплаченные в России налоги" и "Российские "посіпаки", которые платят налоги в Раше".

В этом списке мы видим чипсы "Lays", бренды Nescafe, Bounty, Mars, Nestea, M&M's, Хрусteam. Также на упаковке разместили QR-код с призывом к украинцам сканировать его, чтобы знать, что покупают.

Пользователи сети сразу отреагировали на фото из супермаркетов. Некоторые признаются, что откажутся от продукции этих брендов, чтобы не спонсировать производителей, которые платят налоги стране-агрессорке.

Таким образом, может показаться, что данную маркировку сделал сам бренд "Люкс", чтобы на фоне "черной" репутации конкурентов его продукцию покупали больше... Однако есть огромное "но", которое ставит под сомнение такой вариант...

В чем "проблема" чипсов "Люкс"

Дело в том, что производит чипсы "Люкс" украинский филиал компании "Mondelez International". Они еще в начале полномасштабной войны официально заявили, что не закроют свое производство в России, но сократят объемы.

Соответственно, абсолютно логично сделать выводы, что подобные "маркировки" нецелесообразно делать бренду "Люкс", который и сам финансирует казну РФ.

Наряду с этим в Twitter также появились фото этих чипсов, на которых есть "маркировка" с текстом "Игнорируй продукцию "Люкс". Компания, работающая в России Mondelez International"

Вот так выглядит "маркировка" на чипсах "Люкс" (фото: Twitter/Полесский холерик)

Особенно забавно, когда пользователи соцсети делятся фото из супермаркета, где на одних полках бренд "Люкс" вроде бы "призывает" не покупать продукцию компаний, которые платят налоги в РФ, а на других полках - тот же бренд "Люкс" с "маркировкой", что они тоже работают в России.

Вот с такими "маркировками" продают чипсы в некоторых украинских супермаркетах (фото: Twitter/Ося)

Какова позиция известных брендов, работающих в РФ

Американский бренд Lay's, принадлежащий компании PepsiCo не закрыл свой бизнес в России. Этим де-факто поддержал войну против Украины. Несмотря на санкции и заявления компания продолжила торговлю в РФ и придумала отговорку, что это "товары для обычных россиян".

Этот производитель помимо чипсов Lay's и снеков Хрусteam, выпускает бренды "Сандора", "Садочок", "Сандорик". А также газированные напитки Pepsi, 7UP, Mirinda, холодный чай Lipton Ice Tea, вода "Аква Минерале".

Американская компания Mars, производящая целую линейку сладостей, еще в марте 2022 года заявила, что останавливает свою деятельность в России. По их словам, она отказалась импортировать свою продукцию в РФ и экспортировать свои товары из России.

Однако по факту, на 11-ом месяце полномасштабной войны РФ против Украины, видим, что американская компания до сих пор работает со страной-агрессоркой.

Компания Mars выпускает эти бренды: Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Whiskas, Pedigree, Uncle Ben's.

Швейцарская компания Nestle также осталась работать в РФ. В начале полномасштабного вторжения России в Украину в Nestle сделали заявление, что компания прекращает развитие и присутствие в РФ большинства брендов, за исключением базовых продуктов: детского и специального медицинского питания. Но на практике есть другой опыт.

Корпорации Nestle принадлежит ряд известных брендов: Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness.

Кто стоит за "маркировкой"?

Учитывая все эти факты, приходим к выводу, что эти "маркировки" - дело рук активистов, которые информируют украинцев о производителях, хоть и, вроде бы, осуждающих военные действия России в Украине, однако они продолжают работать с агрессором и финансировать его.

Если сканировать QR-код с маркировки, то открывается ссылка на информацию о топ-10 крупнейших налогоплательщиках, не вышедших с рынка России.

Активисты призывают бойкотировать продукцию работающих в РФ производителей (скриншот)

На этом же сайте есть опция, позволяющая украинцам, выбирая товар, проверить, не платит ли компания-производитель налоги в бюджет РФ.

Производитель чипсов "Люкс" компания Mondelez International в топ-десятку не вошла, поэтому ее нет в перечне в "маркировке". А эти наклейки с призывом игнорировать их продукцию могут быть либо делом рук конкурентов, либо других активистов, решивших не ограничиваться только "десяткой крупнейших плательщиков".

Тот-10 компаний, финансирующих бюджет РФ (скриншот)