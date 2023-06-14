Пробел в законодательстве. Адвокат объяснил, как подтвердить постоянный уход для отсрочки

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые военнообязанные имеют право на отсрочку от службы, так как постоянно ухаживают за человеком. Многие не знают, как подтвердить этот статус.
О том, как это сделать рассказал на видео адвокат Роман Симутин.
Правозащитник отметил, что это пробел в законодательстве, который намеренно не закрывают, такое поле для возможностей мобилизовать тех, кто действительно осуществляет уход, но не знает, как подтвердить статус. Это всегда создает кучу проблем с ТЦК.
Вам обязательно нужно иметь важный документ, без которого невозможно двигаться и что-либо подтверждать, Речь идет о справке медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) – форма 80-4/0, в котором указывается, что лицо нуждается в постоянном уходе.
Если, например, это жена или муж, ваши родители или жены, то подтверждение факта постоянного ухода не нужно.
Но если вы осуществляете уход за родственником, тогда в первую очередь следует составить акт об установлении факта постоянного ухода именно вами и по адресу проживания родственника.
Его должна составить социальная служба, но тут есть нюансы.
"Не потому, что акт сложен или требования в каждом населенном пункте отличаются. Одни составляют акт только по обращению, другие требуют предоставить кучу документов, пройти комиссию в больнице и только тогда составляют акт", - отметил Симутин.
Дополнительное доказательство - это акт местного депутата об установлении фактического проживания с родственником по его адресу, если вы зарегистрированы по разным адресам, но проживаете вместе.
Это не прямо, но подтверждает факт постоянного проживания, что в совокупности с актом об установлении факта постоянного ухода придает легитимности и доказывает то, что именно вы осуществляете уход.
Как бы не сопротивлялись в ТЦК, но этих документов достаточно для подтверждения факта постоянного ухода. И в этом случае не нужно идти в суд, чтобы в судебном порядке устанавливать факт постоянного ухода.
Напомним, что адвокат рассказал, что делать, если ТЦК не хочет слышать об отсрочке.
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