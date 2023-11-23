Автомобилистам рассказали, как быстро затормозить в гололед: это важно знать

Снегопады уже бушуют по всей Украине, поэтому и аварийные ситуации на дорогах стали обычным явлением. Чтобы снизить уровень опасности для себя и других водителей, следует сменить летние шины на зимние. Кроме того, обладать алгоритмом действий на случай внезапного торможения.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на автомобильное издание Hyser рассказывает, как водителю быстро и безопасно затормозить на скользкой дороге.

Как нужно действовать

В современных автомобилях предусмотрена система антиблокировки тормозов (АБС). Она реагирует на момент блокировки колес при торможении. Но даже несмотря на такой сдерживающий фактор, общая производительность торможения зависит от состояния дороги прежде всего.

В таком случае поддерживать сцепление с дорогой с помощью соответствующих шин (летних или зимних) очень важно, особенно в зимний период, когда возможна гололедица.

Автомобилистам даже с большим водительским опытом не советуют отключать АБС. Лучше обратить внимание на торможение двигателем, сохраняя зажигание и передачу.

Для этого необходимо сбросить топливо, выжать сцепление, включить более низкую передачу и включить сцепление. Так вы создадите эффективную тормозную силу, которая не уступает установленным тормозам.

Методику торможения двигателем лучше использовать на скользкой дороге, ведь заблокированное колесо может утратить управляемость. А во время маневрирования на гололедице всегда будьте осторожны, чтобы не потерять контроль.

Если вам нужно ехать по снегу, то лучше делайте это без резких остановок и переключения передач.