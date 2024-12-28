В старину такие фамилии получали украинцы, которые были связаны с образованием и искусством: найдете свою?

Шкільник, Маляр, Скрипник - эти фамилии несут в себе истории, связанные с украинским образованием, искусством и народным творчеством. Как они возникли и что означают?

Какие старинные украинские фамилии возникли из-за связи человека с образованием и искусством, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько " Современные украинские фамилии ".

Фамилии в Украине часто связаны с профессиями, личными качествами или географией. Но есть и такие, которые раскрывают истории об образовательных и художественных связях первых их носителей.

Шкільник, Школяр, Шкільнюк

А также Шкільний, Школун, Школьний. Эти фамилии связаны со школой. Они могли принадлежать как учителям, так и ученикам или даже сторожам при учебных заведениях.

Маляр, Маляренко, Богомаз

Художественные корни этих фамилий говорят сами за себя - такие фамилии давали художникам, которые рисуют. Особенно интересно происхождение "Богомаз", которое могло возникнуть как шутливое название иконописца.

Співак и Швець

Фамилия "Співак" касается профессии певца, а "Швець" - так часто называли церковных псаломщиков, что придавало им особое значение.

Регент, Регенчук

Эти фамилии происходят от слова "регент" - руководитель церковного хора. В древности музыкальные руководители имели значительный статус в сообществах.

Скоморок

Его корни идут к древним артистам-скоморохам. Однако со временем, эта фамилия могла закрепиться за жителями сел с названием Скоморохи.

Музика, Музиченко, Гудак

Музичка, Музичук и другие производные. Такие фамилии указывают на музыкальный талант или профессию, которая была связана с музыкой. Особенно распространенной была фамилия "Музика" и ее вариации. "Гудак" - это лемковское название, которое так же образовалось благодаря музыкальным инструментам.

Дармограй и Лихограй

Эти фамилии часто имели насмешливый характер и касались музыкантов с неоднозначной репутацией.

Скрипник, Цимбаліст, Дудник

Многие фамилии происходят от названия музыкальных инструментов, на которых играли музыканты: скрипка, цимбалы, дуда. От этих слов есть очень много производных: Скрипнюк, Скрипьюк, Скрипичайко, Цимбаліст, Цимбалістий, Цимбалюк, Цимбалко.

А еще "Басистий" - тот, кто играл на контрабасе. Но таких музыкантов в древности чаще называли просто "Бас" (Баса, Басенко, Басюк).

Дударь, Дудник, Дуда, Дудка, Дудко

Происходит от названия музыканта, который играл на дуде. И похоже, что дуда была в древности популярным музыкальным инструментом, поскольку такие фамилии сохранились до сих пор.

Кобзарь, Бандура, Бандуренко

Связанные с украинской культурой, эти фамилии принадлежали тем, кто играл на кобзе или бандуре.

Капелістый

Фамилия указывала на музыкантов, которые входили в оркестры или капеллы народных инструментов. И фамилия записана в Хмельницкой области.

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