В старину такие фамилии получали украинцы, которые были связаны с образованием и искусством: найдете свою?
Шкільник, Маляр, Скрипник - эти фамилии несут в себе истории, связанные с украинским образованием, искусством и народным творчеством. Как они возникли и что означают?
Какие старинные украинские фамилии возникли из-за связи человека с образованием и искусством, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на работу языковеда Юлиана Редько "Современные украинские фамилии".
Фамилии в Украине часто связаны с профессиями, личными качествами или географией. Но есть и такие, которые раскрывают истории об образовательных и художественных связях первых их носителей.
Шкільник, Школяр, Шкільнюк
А также Шкільний, Школун, Школьний. Эти фамилии связаны со школой. Они могли принадлежать как учителям, так и ученикам или даже сторожам при учебных заведениях.
Маляр, Маляренко, Богомаз
Художественные корни этих фамилий говорят сами за себя - такие фамилии давали художникам, которые рисуют. Особенно интересно происхождение "Богомаз", которое могло возникнуть как шутливое название иконописца.
Співак и Швець
Фамилия "Співак" касается профессии певца, а "Швець" - так часто называли церковных псаломщиков, что придавало им особое значение.
Регент, Регенчук
Эти фамилии происходят от слова "регент" - руководитель церковного хора. В древности музыкальные руководители имели значительный статус в сообществах.
Скоморок
Его корни идут к древним артистам-скоморохам. Однако со временем, эта фамилия могла закрепиться за жителями сел с названием Скоморохи.
Музика, Музиченко, Гудак
Музичка, Музичук и другие производные. Такие фамилии указывают на музыкальный талант или профессию, которая была связана с музыкой. Особенно распространенной была фамилия "Музика" и ее вариации. "Гудак" - это лемковское название, которое так же образовалось благодаря музыкальным инструментам.
Дармограй и Лихограй
Эти фамилии часто имели насмешливый характер и касались музыкантов с неоднозначной репутацией.
Скрипник, Цимбаліст, Дудник
Многие фамилии происходят от названия музыкальных инструментов, на которых играли музыканты: скрипка, цимбалы, дуда. От этих слов есть очень много производных: Скрипнюк, Скрипьюк, Скрипичайко, Цимбаліст, Цимбалістий, Цимбалюк, Цимбалко.
А еще "Басистий" - тот, кто играл на контрабасе. Но таких музыкантов в древности чаще называли просто "Бас" (Баса, Басенко, Басюк).
Дударь, Дудник, Дуда, Дудка, Дудко
Происходит от названия музыканта, который играл на дуде. И похоже, что дуда была в древности популярным музыкальным инструментом, поскольку такие фамилии сохранились до сих пор.
Кобзарь, Бандура, Бандуренко
Связанные с украинской культурой, эти фамилии принадлежали тем, кто играл на кобзе или бандуре.
Капелістый
Фамилия указывала на музыкантов, которые входили в оркестры или капеллы народных инструментов. И фамилия записана в Хмельницкой области.
Интересные факты:
- Фамилия "Скоморок" встречается во Львовской, Житомирской и Тернопольской областях.
- Музыкальные фамилии в Украине часто имеют уменьшительные варианты, например, "Музиченко", "Скрипчук".
- Фамилия "Дармограй" символизировала бесплатную игру музыкантов на праздниках или ярмарках.
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