Ці ознаки розкажуть про якість копчених продуктів: на що звернути увагу

Спеціаліст наголошує, що тут важливо з'ясувати, чи реально коптили рибу або м'ясо, чи просто обробили за допомогою рідкого диму, який, по суті, є ароматизатором.

"Рідкий дим ніколи не зможе замінити натуральне копчення. Більш того, він небезпечний для здоров'я", - попереджає він.

Зовнішній вигляд

Зверніть увагу, що у несправжньої копченої риби забарвлення занадто яскраве, і часом навіть неприроднє. Якщо взяти продукт в руки, то на пальцях залишиться фарба жовтого відтінку. А ось при натуральному копченні такого не відбувається.

Кухар рекомендує поцікавитися у продавця, де коптили рибу. Магазини зазвичай роблять це в печі або спеціальних камерах, використовуючи натуральну тріску без додавання хімікатів. Додамо, що в деяких великих супермаркетах такі камери стоять прямо в торговому залі.

Цінник

Занадто низька вартість копчених продуктів має вас насторожити. Чому? Тут пояснення просте: сам процес досить тривалий, адже спочатку рибу або м'ясо настоюють в спеціальному маринаді, потім витрачається час на копчення, плюс - ціна сирого продукту і натуральної деревини, на якій готують.

Тому логічно, що копчені продукти не можуть коштувати дешево.

Перевірка на запах і смак

У продуктів натурального копчення присутні характерний деревний запах, специфічний смак і післясмак, які ні з чим не сплутати, зазначив кулінар.

Але якщо ви раніше таких ніколи не їли, то дізнатися той самий аромат/смак буде складно. Якутов у цьому випадку порадив один раз купити хороше м'ясо або рибу, щоб спробувати та запам'ятати правильний смак, на який можна орієнтуватися надалі.