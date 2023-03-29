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"Пришел молиться": Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре (фото)

Усик пришел на богослужение в лавру (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Боксера Александра Усика заметили на утренней службе в Киево-Печерской лавре. При этом от комментариев для журналистов спортсмен отказался.

Об этом сообщают всевозможные Telegram-каналы.

Что Усик делает в Киево-Печерской Лавре

Известно, что журналисты, заметив боксера на территории Киево-Печерской лавры в "последний день УПЦ МП", попросили его прокомментировать свой визит.

Впрочем, Александр отказался от общения, заявив, что "пришел молиться, а не комментировать".

Очевидцы утверждают, что боксер помолился и покинул храм, не оставшись с верующими, которые пришли "защищать" УПЦ МП.

Усик отказался от комментариев для журналистов (фото: Telegram/Труха)

Добавим, что у Усика репутация верующего человека. В январе этого года чемпион мира по боксу во время прямого эфира на своей странице в Instagram заявил, что остается верным УПЦ МП с митрополитом Онуфрием.

Вместе с тем боксер сказал, что хочет, чтобы церковь очистилась от негодяев - тех, кто выполняет указания России.

Следует напомнить также, что в 2018 году Усик заявлял, что "готов защищать лавру, если на нее нападут радикалы".

Отметим, что 29 марта так называемая Украинская православная церковь (Московский патриархат) должна покинуть территорию Киево-Печерской лавры.

Иерархи заявляли, что не успеют в указанный срок, но уже начали вывозить свое имущество.

Ранее мы подробно рассказывали о выселении УПЦ МП из Киевско-Печерской лавры.

Читайте также о том, что ПЦУ создала религиозную организацию в Почаевской лавре, несмотря на аренду УПЦ МП.

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КиевАлександр Усик