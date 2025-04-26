Принимаете коллаген? Проверьте свою добавку на наличие этих вредных веществ
Коллаген - важный элемент для здоровья кожи, суставов и волос, поэтому выбор качественной добавки имеет большое значение. Чтобы получить максимально эффективный продукт, важно знать, чего категорически не должно быть в составе добавки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Асифа Ахмеда.
Чего избегать в коллагене
По словам эксперта, каждый, кто думает или уже принимает коллаген, должен знать о побочных эффектах и возможных опасностях.
В частности, важно убедиться, что вы потребляете правильный вид коллагена.
"Было проведено широкомасштабное расследование, которое рассматривало 20-30 компаний. Было обнаружено, что все они содержат тяжелые металлы, такие как свинец, мышьяк и ртуть. Это само по себе не опасно, есть обычные пищевые продукты, которые содержат их, но они должны быть на определенном уровне", - добавил медик.
Важно найти продукт, который не содержит загрязнений. Некоторые люди могут испытывать расстройства желудка, диарею или вздутие живота из-за приема добавок с коллагеном. Это может произойти из-за индивидуальной непереносимости или неправильной дозы.
К тому же такая добавка может взаимодействовать с определенными препаратами, например, с лекарствами, влияющими на свертываемость крови. Это важно учитывать, если вы принимаете лекарства для сердечно-сосудистой системы или другие антикоагулянты.
Кому стоит принимать добавки с коллагеном
Прием любой добавки будет зависеть от индивидуальных потребностей и целей. Коллаген является основным структурным белком кожи, обеспечивающим эластичность и упругость. Добавки могут помочь улучшить гидратацию кожи, эластичность и уменьшить появление морщин.
Коллаген также является ключевым компонентом хряща, который амортизирует суставы. Добавление коллагена может помочь поддержать здоровье суставов и уменьшить боль.
После 25-30 лет коллаген естественно начинает вырабатываться в организме уменьшенными темпами. Поэтому многие люди начинают принимать коллаген в эти годы, чтобы поддержать здоровье кожи, суставов и костей.
Добавка может помочь уменьшить проявления старения кожи, такие как морщины и потеря эластичности.
Люди, имеющие проблемы с суставами - коллаген может быть полезным при болях в суставах или остеоартрите, поскольку помогает укрепить хрящи и снижает воспаление.
Активным спортсменам также нужен коллаген для сохранения здоровья суставов, мышц и сухожилий, особенно после интенсивных тренировок или травм.
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