Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

ВСУ "убрали" российского режиссера

О смерти Александра Сапрунова сообщили российские пропагандисты 5 ноября.

На каком направлении произошла эта "трагедия" = они не написали.

Александр Сапрунов (фото: российские СМИ)

Убивать украинцев на фронте оккупант отправился в сентябре 2022 года.

Мужчина считал, что ему удастся долго задержаться на территории независимой страны и он сможет даже вернуться к мирной жизни, продолжить карьеру, но чуда не произошло.

Он, как и те, кто рискнул с оружием в руках прийти на чужую землю, в результате получил то, чего заслуживает.