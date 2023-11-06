Приехал на войну убивать украинцев. ВСУ ликвидировали российского режиссера
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского режиссера Александра Сапрунова, ставшего в сентябре прошлого года оккупантом.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.
ВСУ "убрали" российского режиссера
О смерти Александра Сапрунова сообщили российские пропагандисты 5 ноября.
На каком направлении произошла эта "трагедия" = они не написали.
Александр Сапрунов (фото: российские СМИ)
Убивать украинцев на фронте оккупант отправился в сентябре 2022 года.
Мужчина считал, что ему удастся долго задержаться на территории независимой страны и он сможет даже вернуться к мирной жизни, продолжить карьеру, но чуда не произошло.
Он, как и те, кто рискнул с оружием в руках прийти на чужую землю, в результате получил то, чего заслуживает.
Недавно мы рассказывали, что украинский певец сбежал в Польшу и агитирует "вступать в российскую империю".
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