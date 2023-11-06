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Приехал на войну убивать украинцев. ВСУ ликвидировали российского режиссера

Понедельник 06 ноября 2023 21:30
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Приехал на войну убивать украинцев. ВСУ ликвидировали российского режиссера Российский режиссер был ликвидирован ВСУ на войне в Украине (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского режиссера Александра Сапрунова, ставшего в сентябре прошлого года оккупантом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

ВСУ "убрали" российского режиссера

О смерти Александра Сапрунова сообщили российские пропагандисты 5 ноября.

На каком направлении произошла эта "трагедия" = они не написали.

Приехал на войну убивать украинцев. ВСУ ликвидировали российского режиссера

Александр Сапрунов (фото: российские СМИ)

Убивать украинцев на фронте оккупант отправился в сентябре 2022 года.

Мужчина считал, что ему удастся долго задержаться на территории независимой страны и он сможет даже вернуться к мирной жизни, продолжить карьеру, но чуда не произошло.

Он, как и те, кто рискнул с оружием в руках прийти на чужую землю, в результате получил то, чего заслуживает.

Недавно мы рассказывали, что украинский певец сбежал в Польшу и агитирует "вступать в российскую империю".

Также мы писали, что Пташка из "Азовстали" обратилась к Ирине Фарион.

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