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Приїхав на війну вбивати українців. ЗСУ ліквідували російського режисера

Понеділок 06 листопада 2023 21:30
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Приїхав на війну вбивати українців. ЗСУ ліквідували російського режисера Російського режисера ліквідували ЗСУ на війні в Україні (фото: російські ЗМІ)
Автор: Іванна Пашкевич

Збройні сили України ліквідували російського режисера Олександра Сапрунова, який у вересні минулого року став окупантом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

ЗСУ "прибрали" російського режисера

Про смерть Олександра Сапрунова повідомили російські пропагандисти 5 листопада.

На якому напрямку сталася ця "трагедія" - вони не написали.

Приїхав на війну вбивати українців. ЗСУ ліквідували російського режисера

Олександр Сапрунов (фото: російські ЗМІ)

Вбивати українців на фронті окупант відправився у вересні 2022 року.

Чоловік вважав, що йому вдасться довго затриматися на території незалежної країни і він зможе навіть повернутися до мирного життя, продовжити кар’єру, але дива не сталося.

Він, як і ті, хто ризикнув зі зброєю у руках прийти на чужу землю, у результаті отримав те, на що заслуговує.

Нещодавно ми розповідали, що український співак втік у Польщу і агітує "вступати в російську імперію".

Також ми писали, що Пташка з "Азовсталі" звернулась до Ірини Фаріон.

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