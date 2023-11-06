Приїхав на війну вбивати українців. ЗСУ ліквідували російського режисера
Збройні сили України ліквідували російського режисера Олександра Сапрунова, який у вересні минулого року став окупантом.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.
ЗСУ "прибрали" російського режисера
Про смерть Олександра Сапрунова повідомили російські пропагандисти 5 листопада.
На якому напрямку сталася ця "трагедія" - вони не написали.
Олександр Сапрунов (фото: російські ЗМІ)
Вбивати українців на фронті окупант відправився у вересні 2022 року.
Чоловік вважав, що йому вдасться довго затриматися на території незалежної країни і він зможе навіть повернутися до мирного життя, продовжити кар’єру, але дива не сталося.
Він, як і ті, хто ризикнув зі зброєю у руках прийти на чужу землю, у результаті отримав те, на що заслуговує.
Нещодавно ми розповідали, що український співак втік у Польщу і агітує "вступати в російську імперію".
Також ми писали, що Пташка з "Азовсталі" звернулась до Ірини Фаріон.