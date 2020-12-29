Приємна новина для киян: підвищення тарифів на проїзд перенесли

Підвищення тарифів на перевезення у маршрутках Києва перенесли. Як повідомили в Київраді, протягом першого кварталу 2021 року вартість проїзду в громадському міському транспорті підвищуватися не буде.

Про це розказав заступник міського голови – секретар Київради Володимир Бондаренко в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє УНІАН.

"У першому кварталі я не очікую підвищення вартості проїзду для громадського транспорту ... в тому бюджеті, який Київрада прийняла на 2021 рік, у нас на перший квартал закладена певна компенсація для двох перевізників – це "Київпастранс" та "Київський метрополітен", яка дозволяє поки говорити про підвищення тарифу. Разом з тим економічні передумови для цього є", - розповів Бондаренко.

Він додав, що ряд транспортних компаній, які займаються перевезеннями в режимі маршрутного таксі повідомили, що розглядають питання про підвищення вартості проїзду в першому кварталі 2021 року.

"Це рішення ще не прийнято, разом з тим звучать різні цифри - від 10 до 12 грн. Пояснюється з боку перевізників це досить просто - є реальне зменшення пасажиропотоку на маршрутах. Друга історія - у січні збільшується мінімальна заробітна плата, це буде позначатися на вартості проїзду. Однак у січні ми точно такого підвищення ще не очікуємо", - додав секретар Київради.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні з січня можуть істотно подорожчати яйця.

А також розповідали про те, що чекає українців у 2021 році – нові тарифи, подорожчання транспорту, мобільних послуг та підвищення пенсій.