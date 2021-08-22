Ці звички викликають передчасне старіння: перестаньте так робити негайно

Зведіть до мінімуму або повністю позбудьтеся в раціоні від цукру

Вживання продуктів з високим вмістом цукру - прямий шлях до передчасного старіння. Шкіра залишається здоровою, еластичною, пружною і молодою завдяки колагену та еластину. Згідно з дослідженнями дерматологів, велика кількість солодких продуктів, в тому числі й газованих солодких напоїв, призводить до того, що цукор зв'язується з амінокислотами в колагені та еластині й викликає пошкодження клітин, тим самим ускладнюючи відновлення цих речовин в організмі.

Припиніть вживати багато алкоголю

Алкоголь, за словами вчених, змушує організм старіти швидше, ніж будь-який інший продукт. Він зневоднює шкіру, викликає запалення по всьому тілу, призводить до почервоніння, припухлостей, розривів капілярів. Жінки, які випивали понад 8 порцій алкоголю в тиждень, обзаводилися зморшками, припухлими очима, запаленням капілярів в кілька разів швидше, ніж ті, хто вживав алкогольні напої більш помірно або не пив їх зовсім.

Почніть висипатися і дотримуйтеся режиму

Під час сну організм оновлюється і відновлюється. І якщо сну недостатньо, то ці процеси не встигають завершитися. За словами медиків, у жінок, які спали достатньо, відновлення шкірного бар'єра було на 30% краще, ніж у тих жінок, які не дотримувалися режиму сну. Щоб старіння шкіри відбувалося більш повільно, експерти рекомендують спати не менше 7-9 годин на добу.

Кидайте палити

Куріння дуже згубно впливає на здоров'я шкіри, оскільки в тютюновому димі міститься сотні токсинів. Вони не тільки впливають на зовнішність, але і потрапляють в кровоносні судини, заважають циркуляції кисню і корисних речовин. У курців на п'ять років раніше починаються процеси деформації шкіри - мішки під очима, зморшки на губах, складки навколо рота, опущені повіки.

Бережіть шкіру від сонця

Сонячні ультрафіолетові промені пошкоджують шкіру і прискорюють її старіння. Цей процес називається фотостарінням і може навіть підвищити ризик розвитку раку шкіри. При фотостарінні на шкірі завчасно з'являються зморшки та тонкі лінії через зміни в структурі колагену в глибоких шарах шкіри. Також можуть з'явитися завчасно пігментні плями, змінитися тон шкіри та почнуть ламатися капіляри (зірочки). Використовуйте сонцезахисний крем з широким спектром захисту від сонячних променів.

Знижуйте рівень стресу

Стреси та постійне нервування призводять до передчасного старіння всього організму. Постійна напруга, за словами вчених, може викликати скорочення теломерів, які містять генетичну інформацію. Довжина теломерів пов'язана не тільки з передчасним старінням, але і з підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань, в тому числі раку і захворювань серця.