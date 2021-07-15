Тривале перебування на сонці загрожує серйозними проблемами: опіки, лишай і навіть рак

Сонячні промені для організму людини корисні й шкідливі одночасно. Вони допомагають у виробленні вітаміну D і дарують гарну засмагу, але при цьому сонце може спровокувати опіки, лишай, передчасне старіння шкіри та навіть рак.

Як правильно засмагати й не піддавати свою шкіру небезпечним проблемам, розповіла дерматолог, косметолог, кандидат медичних наук Христина Кочет в інтерв'ю для видання " Факти ".

Засмагати потрібно правильно

За словами фахівця, найбезпечніший час для засмаги – це з 7 до 10 ранку і після 16 вечора. І обов'язково потрібно користуватися кремом з фактором захисту SPF-50, навіть в тіні. Дотримання цього правила допоможе уникнути опіків.

"Опіки бувають різного ступеня: від почервоніння шкіри до появи бульбашок. Після них на шкірі можуть залишитися пігментні плями. Вони у деяких людей, що засмагали на активному сонці без захисного засобу, формуються буквально за півгодини-годину", - розповіла Кочет.

Медик додала, що довге перебування на сонці провокує передчасне старіння шкіри та може викликати онкологію.

"Надмірне перебування на сонці прискорює старіння шкіри (фотостаріння потрібно відрізняти від хроностаріння, що починається з віком). У людей, які люблять засмагати, відвідувати солярій, шкіра старіє інтенсивніше — з неї активніше виводиться гіалуронова кислота. Шкіра нагадує пергаментний папір, стоншується, покривається зморшками. Також у людей, які довго перебувають на сонці, підвищується ризик розвитку раку шкіри, зокрема, вкрай агресивної пухлини — меланоми. Пацієнти часто розповідають, що в молодості любили засмагати", - попередила дерматолог.

Захисний крем потрібно підбирати за типом шкіри

Лікар пояснила, що захисний крем потрібно використовувати не тільки на пляжі, а й у повсякденному житті. Підбирати його потрібно за типом шкіри, як і будь-який інший крем.

"SPF-крем слід оновлювати раз на три години. Наносити його не тільки на обличчя, але і на відкриті ділянки тіла. Крім того, в спеку краще їх ще й закривати, наприклад, накинувши легку лляну сорочку. Важливо SPF підбирати за типом шкіри. Якщо вона схильна до жирності, то крем повинен бути максимально легким і ніжним, щоб не відчувався як плівка. Зараз з'явилися спреї з фактором захисту 50 + на основі термальної води. Їх зручно наносити, просто побризкавши на шкіру", - пояснила Кочет.

Як допомогти при сонячних опіках

Змащувати сметаною або кефіром шкіру не можна. Не варто використовувати й інші засоби "народної" медицини: зубну пасту або сечу. За словами фахівця, всіма цими засобами можна занести інфекцію в обпалену шкіру.

"Спочатку промити обпалену шкіру холодною проточною водою. Процедуру треба виконувати до тих пір, поки не піде відчуття печіння і дискомфорту. Пакет із замороженим м'ясом або овочами (попередньо його треба обернути чистим рушником) прикладати, тільки якщо немає проточної води. Потім запалену шкіру обробити засобом на основі пантенолу. Відразу його наносити не треба, адже це заспокійлива і ранозагоювальна піна", - дала рекомендацію лікар.

Вона попередила, що при великому ураженні з бульбашками потрібно негайно звертатися в опіковий центр до фахівців. Лікарі бульбашки розкриють і накладуть спеціальні пов'язки. За необхідності - пропишуть препарати.

На пляжі можна легко підхопити лишай

Як розповіла Кочет, різнокольоровий лишай зараз дуже поширений. Його ще називають пляжним або сонячним лишаєм, або висівкоподібним. Цей лишай викликає грибок, яким заражаються люди з порушенням кислотно-лужного балансу поту.

"Часто це відбувається влітку, коли людина на пляжі користується лежаком або приміряє в магазині одяг, який одягала заражена грибком людина. Лишай частіше вражає верхню частину тулуба (груди, спину, живіт), рідко — ноги. Спочатку, коли людина не засмагла, цятки частіше рожеві або трохи коричневі. А на тлі засмаги утворюються лусочки, що не пропускають сонячне світло. Вони відпадають, і залишаються білі та помітні на засмаглій шкірі плями. Лікується лишай протигрибковими засобами. Але позбутися від нього повністю важко, оскільки не можна поміняти pH поту", - пояснила медик.