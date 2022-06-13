ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Експерти назвали ягоду, яка ефективно спалює небезпечний жир на животі

Новость на русском →
Понеділок 13 червня 2022 11:55
Експерти назвали ягоду, яка ефективно спалює небезпечний жир на животі Який фрукт спалює жир (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вісцеральний жир має значення для загального позитивного стану здоров'я організму. У потрібній кількості він захищає внутрішні органи та діє як резервне джерело енергії. Проте лишній жир - дуже небезпечний

Про це пише Express.

Як зменшити жир на животі

Зокрема, якщо рівень вісцерального жиру підвищується надто високо, то є ризик серцево-судинних захворювань. Одним із найкращих способів контролю рівня вісцерального жиру є дієта.

Експерти кажуть, що малина ефективно спалює вісцеральний жир.

Малина може спалювати зайвий вісцеральний жир утричі швидше, ніж перець чилі. Причина цього пов’язана з наявністю сполуки, відомої як кетон малини.

Малина може стати корисним дієтичним продуктом для тих, хто хоче позбутися вісцерального жиру та покращити своє здоров’я.

Також крім дієтичних змін, найефективніший спосіб позбутися вісцерального жиру – це вести активний спосіб життя. Фахівці рекомендують займатися фізичними вправами не менше ніж 150 хвилин на тиждень. Тому, чим більше вправ людина проводить, то швидше спалюється жир.

Додамо, що вісцеральний жир є найнебезпечнішим типом. Він спричиняє внутрішнє запалення, високий кров’яний тиск, проблеми з диханням та навіть передчасну смерть. У жінок надлишок жиру на животі також пов’язаний із захворюваннями жовчного міхура та раком молочної залози.

Речовини, що виділяються з вісцерального жиру, можуть надходити до печінки. Вони впливають на вироблення в організмі ліпідів крові (жирових речовин), збільшуючи рівень "поганого" холестерину та зменшуючи "хорошого".

Вісцеральний жир також виштовхує хімічні речовини імунної системи (цитокіни), які можуть порушити метаболізм, артеріальний тиск і здатність нормально реагувати на інсулін.

Раніше ми називали найнебезпечніший вуглевод і ворог схуднення.

Також, що їсти до та після тренування, щоб гарантовано спалювати жир.

Читайте РБК-Україна в Google News
организм жир
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими