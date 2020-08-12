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У США розкритикували російську вакцину від коронавірусу

Середа 12 серпня 2020 08:35
У США розкритикували російську вакцину від коронавірусу
Фото: ліки і шприц (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Конвей вважає, що у США суворіші вимоги до розробки вакцини  ніж у Росії

Помічниця президента США Келліан Конвей розкритикувала російську вакцину від коронавірусу. Вона заявила, що в Росії не провели всіх необхідних випробувань.

Про це Келліан Конвей сказала в ефірі телеканалу Fox News.

На її думку, у США суворіші вимоги до розробки вакцини ніж у Росії.

"Ці стандарти визначаються Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, а у Росії, як я зрозуміла з російської заяви, справи йдуть зовсім не так... Ми маємо шість потенційних вакцин на третій стадії розробки, а вони, судячи з усього, навіть не дійшли до цього", - сказала Конвей.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію у Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що американський лідер Дональд Трамп хоче отримати вакцину від коронавірусу до виборів президента.

Крім того, у США оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й поставку 100 млн доз вакцини проти COVID-19.

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