Поздравления на Пасху для каждого члена семьи: своими словами, в стихах и открытках

Поздравления с Пасхой для родителей

Христос Воскрес! Дорогие папа и мама, пусть этот светлый праздник принесет в ваш дом тепло, покой и Божью благодать. Спасибо вам за любовь, заботу и все, что вы для меня делаете.

Желаю вам, мои родные, пасхального уюта, мира в сердце и радости в каждом дне. Пусть Господь дарует здоровье и долгие годы! И пусть каждая ваша молитва будет услышана.

Со Светлым Воскресением Христовым, мои дорогие! Пусть в вашей жизни будет больше света, веры и спокойствия.

Христос воскрес! Желаю, чтобы на вашем жизненном пути всегда сияло солнце надежды, а все невзгоды исчезали, как роса. Вы заслуживаете лучшего в жизни.

Мама и папа, пусть Пасха станет источником новой силы, вдохновения и любви. Вы - мой пример и опора.

Поздравляю с Пасхой, родненькие! Пусть на вашем столе всегда будет хлеб, в сердце - покой, а рядом - любящие люди. И пусть ангелы оберегают вас каждый день.

Пусть Пасха принесет благодать в ваш дом, а душа ваша всегда будет открытой для добра. Спасибо, что вы есть.

***

Сьогодні Великдень у нас величний,

Тож вітання для вас, батьки, найщиріші:

Бажаємо щастя безмежного й вічного,

Благополуччя, радості, добра найбільшого!

***

Великдень сьогодні торжествує знову,

Нехай в родину вашу завітає доля.

Ви, батьки наші рідні, дорогі,

Прийміть вітання від душі й серця розквітлі.

Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для мамы с Пасхой

Мама, Христос Воскрес! Твоя любовь - мой самый ценный оберег, а молитва - защита в каждом дне.

С Пасхой тебя, самая дорогая! Пусть Божья благодать наполняет твое сердце светом и покоем. Ты - мой мир и моя сила.

Мамочка, спасибо за твои ласку, мудрость и нежность. Пусть в этот праздник сердце твое расцветает, как весна.

Христос воскрес! Желаю тебе, мама, чтобы каждый твой день был, как праздник - полный тепла, любви и надежды. Пусть Господь щедро благословляет твою жизнь.

Со Светлой Пасхой, моя дорогая мамочка! Пусть все твои мечты сбываются, а душа не знает тревог.

Поздравляю с Пасхой, родная! Твои руки всегда греют, как солнце, а твоя молитва - самая сильная защита. Люблю тебя безгранично.

Моя лучшая мамочка, в этот светлый праздник желаю тебе безграничного счастья, покоя и Божьей опеки!

***

Зі Світлим Великоднем вітаю!

Здоров'я тобі, мамо, бажаю.

Щоб жила ти багато-багато літ,

Не знала ніколи тривог та бід.

Добром була завжди оточена,

Люба моя, ти мені потрібна!

Щоб Господь тебе оберігав,

Щоб сил тобі багато додавав.

"Христос Воскрес!" - тобі кажу,

Цілую, обіймаю і люблю!

***

Хай щастя світиться в очах,

Бережи посмішку на вустах.

Тебе, мамусю, я люблю.

"Христос Воскрес!" - тобі кажу.

Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для детей

Христос Воскрес, мои маленькие ангелочки! Пусть ваше детство будет сладкое, как паска, и красочное, как пасхальные яйца.

С праздником, дорогие детки! Пусть Боженька всегда бережет вас, а добрые дела приносят радость. И пусть у вас всегда будет много друзей!

Детки, пусть в ваших глазах всегда сияет свет веры, а сердце наполняется любовью. Веселых вам праздников и вкусных пасочек!

С Пасхой, солнышки! Пусть у вас всегда будет повод для улыбок и теплых объятий. Пусть каждый день будет полон любви.

Христос воскрес! Пусть каждый день будет для вас сказкой, полной приключений, радости и доброты.

Дорогие мои, желаю вам вдохновения, радости и ярких пасхальных впечатлений. И пусть в сердце живет счастье! Берегите в себе доброту.

Поздравляю вас, мои родные! Пусть эта Пасха останется в памяти как день радости, света и искренних улыбок.

***

За столом зібралась

Вся наша родина,

Святкує Великдень

Рідна Україна.

Із тими святами

Я усіх вітаю,

Свяченим яєчком

Всіх благословляю.

***

Дорогі мої та рідні, вітаю вас!

Хай свято дарує душі мир повсякчас!

Най на Великдень буяє бажання жить!

І запашна паска на столі лежить!

Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравление с Пасхой для жены для жены

Христос Воскрес, моя любимая! Ты - мой мир и самое большое счастье, поэтому желаю тебе тепла, гармонии и исполнения желаний.

С Пасхой тебя, моя лучшая! Пусть каждый день будет, как весна - нежный, ласковый и вдохновенный. С тобой жизнь приобретает особый смысл.

Любимая, пусть в твоей душе царит свет, в глазах - искры счастья, а в сердце - спокойствие и любовь. Спасибо, что ты есть.

Христос воскрес! Пусть наша семейная жизнь будет наполнена благословениями, искренностью и нежностью. С тобой я каждый день ощущаю настоящее счастье.

С праздником, моя родная! Ты - моя личная Пасха: теплая, искренняя и невероятная.

***

Великдень прийшов, весна у розквіті,

Кохана моя, ти - квітка у цвіті.

Бажаю тобі сонячних променів,

І щастя безмежного, мов океан.

***

Великодня казка в наш дім завітала,

Моя кохана, для тебе зіграла.

Струни сердечні торкнулись душі,

Хай буде щастя у долі твоїй.

***

З днем ​​Великодня, моя дівчинко рідна.

Ти пам'ятай, більше за всіх тебе люблю,

А тому від бід оберігаю

Тебе, красуню, крихітку свою.

Нехай буде до нас доля надалі прихильна ,

Подарує багато щастя і тепла!

Тобі бажаю радості величезної,

Щоб ти завжди була щасливою!

Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой для друзей

Христос Воскрес, друзья! Желаю вам мира в сердце, радости в душе и добрых людей рядом.

Поздравляю с Пасхой! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренних улыбок, теплых слов и света веры. Вы - настоящая ценность в моей жизни.

Друзья, пусть этот праздник принесет новую надежду, гармонию и душевное обновление. Светлой вам Пасхи!

Поздравляю с Пасхой, друзья мои! Желаю веселых праздников, ярких пасхальных яиц и хорошего настроения! И пусть этот праздник оставит у вас самые теплые воспоминания.

Пусть Пасха вдохновит вас на новые свершения, укрепит веру и подарит много счастья. Христос воскрес!

***

І зійде сонце,

Наче кругла паска,

Мов писанка,

Розквітне вся земля -

Радіймо, друзі,

Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі,

В Великоднім колі

І Господа воскреслого молім,

Щоб обновивсь

Весною щастя й долі

Наш рідний край, наш дім.

Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)