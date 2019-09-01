Привела до перемоги Зеленського: на Танцях із зірками зробили цікаву заяву

На Танцях з зірками 2019 під час 2 прямого ефіру ведучий Юрій Горбунов згадав про сім'ю президента України Володимира Зеленського. Це сталося перед виступом Олексія Яровенка та Альони Шоптенко.

Про главу держави Горбунов заговорив в світлі того, що саме екс-лідер "Кварталу 95" свого часу виграв Танці з зірками в парі з Шоптенко.

"Під час минулого ефіру за виступом пари Шоптенко-Яровенко стежила сім'я президента. Адже 13 років тому саме Шоптенко привела його до перемоги", - сказав Горбунов.

Яровенко, до речі, також сподівається, що його партнерка приведе його до перемоги на проекті, як колись "привела до перемоги Зеленського".

Альона Шоптенко та Олексій Яровенко (facebook.com/tanci1plus1)

Правда, номер зіркової пари - ча-ча-ча під пісню "I feel good" - не вразив суддів, які поставили парі всього 17 балів.

"З такими танцями вам не те що президентом не стати, вам буде дуже важко перемогти в нашому шоу", - сказала Катерина Кухар Олексію.

До речі, як виявилося, в сезоні, коли Шоптенко і Зеленський брали участь в шоу Танцях із зірками, їх пара також виходила на паркет під номером п'ять - саме такий номер і у пари Шоптенко-Яровенко в цьому сезоні.

Альона Шоптенко та Олексій Яровенко (facebook.com/tanci1plus1)

Раніше MARUV зізналася, що дуже переживає на Танцях із зірками 2019, і відверто розповіла про труднощі, з якими вона зіткнулася під час проекту.