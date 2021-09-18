У ПриватБанку видали валюту з цвіллю та відмовилися її приймати

Клієнтка ПриватБанку заявила, що їй у банку видали долари з пліснявою. Відповідні купюри відмовилися приймати в Ощадбанку, а в самому "Приваті" замість того, щоб замінити валюту, запропонували розміняти її на гривні.
Про це клієнтка банку написала на спеціалізованому форумі "Мінфін".
Так, інцидент стався 13 вересня.
За словами жінки, вона забрала валютний депозит у відділенні ПриватБанку, де заздалегідь замовила валюту. Зокрема, свої гроші жінка отримала у цвілі. З 19 купюр 3 були у цвілі.
Також, коли вона отримала кошти, то відразу пішла і відкрила депозит в Ощадбанку, який знаходиться по сусідству.
В Ощадбанку відмовилися приймати три купюри з цвіллю. Тому повернувшись в ПриватБанк, клієнтці відмовили міняти валюту на інші купюри, тому що в касі не було доларів. Однак, їй запропонували витратити долари з цвіллю на покупку гривні.
"Відразу ж вийшовши з Ощадбанку, повернулася в ПриватБанк, але касир сказала що поміняти не може тому що немає валюти, тільки може за своїм курсом на гривні поміняти", – каже обурена жінка.
Згодом банк відповів на відгук жінки та зазначив, що усі купюри проходять перевірку на спеціальних пристроях у касі.
"Нам шкода, що ви стикнулись з відмовою в іншому банку. Перед тим, як видати купюри клієнту, вона проходить перевірку на спеціальних пристроях у касі перерахунку, через що банком не може бути видана клієнту банкнота, що не приймається фінансовими установами. Зазначимо, що критерієм для приймання є стан купюри: ступінь забруднення, наявність надривів, збереження елементів захисту та інше. Через те, що касир несе матеріальну відповідальність за прийняті купюри, то він приймає тільки ті купюри, в платіжності яких він впевнений. Також, ваша повторна скарга була раніше зафіксована. Вже займаємось вашим питанням. За результатами додатково зателефонуємо вам", - кажуть у банку.
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