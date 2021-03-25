ПриватБанк заявив про нові правила поповнення карток і поточних рахунків

Нововведення дозволить всім бізнес-клієнтам банку приймати оплату від покупців і партнерів - клієнтів ПриватБанку і будь-яких інших банків - безпосередньо на поточні рахунки без будь-яких обмежень.

Зауважується, що такі правила були встановлені на виконання вимог фінансового моніторингу в частині ідентифікації платників.

Який порядок прийому платежів за допомогою карток

При створенні платежів через Приват24 або термінали самообслуговування цього банку на поповнення карток на будь-яку суму платник буде переадресований на поповнення поточного рахунку одержувача з автоматичною підстановкою всіх обов'язкових реквізитів одержувача (IBAN та ін.);

Якщо на картку ПриватБанку прийдуть гроші з інших банків на суму понад 30 тисяч гривень на місяць, ПриватБанк не зможе прийняти такий платіж з рекомендацією використовувати для поповнення саме IBAN-номера поточних рахунків клієнтів ПриватБанку, оскільки при їх поповненні обов'язковим є вказівка реквізитів платника, передбачених законодавством про фінансовий моніторинг.