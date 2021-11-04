ПриватБанк запустив новий сервіс, який спростить життя багатьом українцям

За його словами, цю процедуру ПриватБанк здійснюватиме у партнерстві з європейським онлайн-сервісом переказу коштів Azimo.

Новий сервіс насамперед орієнтований на потреби українців, які працюють за кордоном.

Вони тепер мають "зручний та швидкий спосіб фінансової підтримки своїх рідних".

"Відтепер клієнти Azimo у Великій Британії, Європі, Канаді та Австралії можуть через додаток та веб-сайт компанії надсилати гроші на будь-який рахунок ПриватБанку, використовуючи лише номер мобільного телефону одержувача та останні чотири цифри їх платіжної картки", - додав Жильцов.

Скриншот додатку (Facebook/Олександр Жильцов)

Тим часом стало відомо, що ПриватБанк зупинить роботу всіх систем перед "чорною п'ятницею".

У ніч на неділю, 7 листопада, фінцстанова буде оновлювати програмне забезпечення процесингового центру.

У прес-службі банку застерігають: з 01:00 до 04:30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також припинена робота банкоматів і терміналів в Україні.