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ПриватБанк закриє сотні відділень: у чому причина

Автор: Володимир Костирін

Стратегія розвитку державного ПриватБанку до 2024 року, яка була нещодавно затверджена урядом України, передбачає виведення з банку проблемних активів і подальшу приватизацію "хорошого банку". При цьому до зазначеного терміну планується скорочення чисельності відділень і працюючого персоналу.

Про це передає "Мінфін".

Ще до продажу - до 2024 року - в "хорошому" ПриватБанку залишиться 1250 відділень, а штат співробітників фінустанови налічуватиме 15,5 тисяч осіб.

У документі також йдеться про те, що цільовий розмір операційних витрат такого "хорошого банку" складе 8,3 мільярда гривень у порівнянні з 11,4 мільярда гривень на сьогодні".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, головною метою є визначення стратегії для "хорошого банку", придатного для продажу, і підходу до його приватизації.

"Успадковані проблеми будуть зосереджені в окремому підрозділі, який буде займатися непрофільними послугами, успадкованими портфелями та судовими процесами", - йдеться в документі.

Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 липня 2021 року регіональна мережа ПриватБанку налічувала 1574 відділення, а в стратегії вказувалося, що штат персоналу банку на кінець 2020-го становив 21,6 тисячі співробітників. Тобто до 2024 року мають закрити три сотні відділень та звільнити понад 6 тисяч робітників.

Нагадаємо, що в огляді банківського сектора НБУ за серпень говорилося про те, що в II кварталі 2021 року банки активно скорочували мережу філій (до 6,9 тисячі), найбільше - ПриватБанк і Ощадбанк (відповідно 110 та 54).

Також ми писали про те, що нещодавно ПриватБанк запустив нові важливі послуги, які особливо будуть корисними для ФОПів.

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