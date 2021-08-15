ПриватБанк закриє сотні відділень: у чому причина

Ще до продажу - до 2024 року - в "хорошому" ПриватБанку залишиться 1250 відділень, а штат співробітників фінустанови налічуватиме 15,5 тисяч осіб.

У документі також йдеться про те, що цільовий розмір операційних витрат такого "хорошого банку" складе 8,3 мільярда гривень у порівнянні з 11,4 мільярда гривень на сьогодні".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, головною метою є визначення стратегії для "хорошого банку", придатного для продажу, і підходу до його приватизації.

"Успадковані проблеми будуть зосереджені в окремому підрозділі, який буде займатися непрофільними послугами, успадкованими портфелями та судовими процесами", - йдеться в документі.

Згідно з даними Національного банку України, станом на 1 липня 2021 року регіональна мережа ПриватБанку налічувала 1574 відділення, а в стратегії вказувалося, що штат персоналу банку на кінець 2020-го становив 21,6 тисячі співробітників. Тобто до 2024 року мають закрити три сотні відділень та звільнити понад 6 тисяч робітників.