RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПриватБанк зробив важливу заяву про закриття однієї з програм

Фото: ПриватБанк зробив заяву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

ПриватБанк призупиняє дії програми Бонус+. З 1 травня вона перестане працювати.

Про це повідомляється на сторінці фінансової установи в Facebook.

До кінця квітня ви можете переказувати гроші з рахунку Бонус+ на потреби ВСУ в Приват24.

Це зробити дуже легко. Виберіть у функціях Добро потім підтримка ВСУ. Далі дотримуйтесь інструкції.

Також ви можете використовувати накопичені бонуси в мережі магазинів-партнерів Бонус+ на свій розсуд.

Якщо ви не скористаєтеся залишками коштів до кінця квітня - вони автоматично перейдуть на допомогу ЗСУ.

"ПриватБанк продовжує підтримувати нашу державу в цей непростий час. Ми закриваємо програму і будемо перераховувати невикористані залишки на бонусних рахунках для потреб нашої армії і відновлення України. В цілому це 600 млн грн", - сказано в повідомленні Приватбанку.

Як ми раніше повідомляли, деякі категорії українських пенсіонерів також можуть розраховувати на отримання допомоги 6500 грн за програмою єПідтримка.

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк