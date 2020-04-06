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Неоплачений кредит: у Приватбанку розповіли про наслідки

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 18:24
Неоплачений кредит: у Приватбанку розповіли про наслідки
ПриватБанк (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною зміни кредитної політики Приватбанку

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. При цьому відсьогодні, 6 квітня, уряд посилив карантинні заходи. У зв'язку з цим в ПриватБанку скасували нарахування штрафів за всіма кредитними картками в період з 1 березня по 30 квітня.

У фінустанові підкреслили, що банк також скасовує відповідальність за несплату штрафів та пені, яка встановлена відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України.

Крім того, з 31 травня ПриватБанк буде нараховувати відсотки тільки за базовою процентною ставкою для клієнтів з простроченням зобов'язань за договором за кредитними картками.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав підприємців не звільняти людей під час карантину. Він також говорив про те, що уряд буде впроваджувати спеціальні державні програми, які будуть націлені на запобігання масового безробіття в країні.

Раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу, і підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.

При цьому "кредитні канікули" введено як по кредитах без простроченої заборгованості, так і по кредитах, які не були погашені вчасно. Про порядок запровадження "кредитних канікул" клієнти малого та середнього бізнесу отримали персональні повідомлення.

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