ПриватБанк відмовився приймати у клієнта купюри з плямами: причину назвати не змогли

За його словами, на його купюрах були штампи, написи та плями. Однак, їхній розмір був далеким до максимального, який визначено у листі НБУ від 27.01.2021 р. "Про здійснення валютно-обмінних операцій зі зношеними та пошкодженими банкнотами іноземних валют".

Клієнт зазначає, що площа напису, цифри не перевищували 20 мм квадратних на кожній купюрі.

Що запропонував касир банку

Касир ПриватБанку не пояснив, на підставі якого документа він відмовився приймати його банкноти та запропонував взяти їх на експертизу тривалістю до пів року.

Окрім того, в кол-центрі чоловік не зміг отримати інформацію про умови зносу грошей.

"Найрозумніше, що зміг порадити оператор, це поповнити цими ж купюрами картку і потім з неї зробити платіж", – написав він.

Однак, цікаво, що в іншому відділенні банку ці долари прийняли.

"В іншому відділенні всі ці купюри були прийняті без жодних питань. Однак одну іншу повернули – нібито вона була випрана. До того ж порадили нею поповнити в терміналі картку", – додав клієнт.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на установу

Як відреагував банк на скаргу

У ПриватБанку розповіли, що проведе перевірку того, що сталося.

"Інформація щодо ситуації передана профільним фахівцям для аналізу та проведення перевірки. За результатом з вами зв'яжеться співробітник банку", – йдеться у відповіді.