ПриватБанк залишив без зарплати: українцю довелося міняти роботу

Як розповів чоловік, ПриватБанк заблокував карту у зв'язку із заборгованістю по комунальних послугах. Він не зміг зняти свою зарплату, щоб оплатити рахунки й борг почав зростати. Тому йому довелося терміново шукати іншу роботу - там, де платять готівкою.

У коментарях користувач під ніком Kentstudent повідомив, що йому довелося влаштуватися комірником, щоб якимось чином розплутати абсурдну ситуацію.

"Зарплатна картка це був мій єдиний спосіб доходу. А заборгованість з карти списується всього 25% згідно із законом, а 75% залишається на заблокованій карті. Я б ще зрозумів якби вони зняли всі гроші. Пару місяців можна позаймати. Але це буде продовжитися нескінченно. Зарплату зняти не можеш, за комуналку знімають 25% і решту боргу зростає і грошей немає", - написав українець.

Що кажуть у ПриватБанку

У банку пояснили, що арешт на рахунки наклала виконавча служба відповідно до законодавства України.

"ПриватБанк сумлінно і точно дотримується вимог чинного законодавства України. При надходженні листа про накладення арешту від виконавчої служби банк встановлює обмеження на картки відповідно до вимог чинного законодавства", - повідомили представники банку.

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