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ПриватБанк знову опинився в скандалі: "переказ коштів просто скасували"

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Вівторок 16 листопада 2021 18:34
ПриватБанк знову опинився в скандалі: "переказ коштів просто скасували" ПриватБанк опинився знову в центрі скандалу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка Києва опинилася в неприємній ситуації з вини ПриватБанку. Вона здійснила переказ коштів через термінал самообслуговування, але гроші до адресата не дійшли. Повернути свої гроші клієнтка теж не змогла.

Про це йдеться в повідомленні на популярному сайті Minfin.

Як розповіла мешканка Києва, вона здійснила поповнення картки через термінал самообслуговування. Але при внесенні грошей термінал видав помилку. Клієнтці порекомендували звернутися на гарячу лінію банку.

Оператор пояснив жінці, що повернути кошти можна тільки двома способами: на рахунок мобільного телефону або на карту Приватбанку. Оскільки карти у клієнтки немає, вона погодилася на повернення на карту мобільного. Кошти пообіцяли повернути протягом 24 годин.

Після того як кошти на рахунку не з'явилися, жінка знову звернулася на гарячу лінію. Їй пояснили, що потрібно провести інкасацію терміналу самообслуговування і кошти повернуть протягом трьох днів.

Однак і через три дні гроші на рахунок клієнтки не надійшли. А в банку їй пояснили, що виведення коштів на мобільний телефон було скасовано і повернути їх можуть тільки на карту Приватбанку.

Жінка обурена, оскільки у неї було планів відкривати карту в цьому банку і їй абсолютно незручно займатися цією проблемою, через те, що вона зайнята новонародженою дитиною.

Що відповіли В Приватбанку

У банку вибачилися за тимчасові незручності та пояснили, що постійно проводять модернізацію та обслуговування обладнання, щоб уникнути подібних ситуацій.

Для здійснення повернення коштів банку необхідно упевнитися, що гроші будуть перераховані саме відправнику.

Також співробітники банку зв'язалися з клієнткою в особистих повідомленнях, щоб прояснити ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в українця всю ніч з карти Привату шахраї знімали гроші, а служба безпеки не відреагувала.

А також розповідали про те, що ПриватБанк відмовився приймати у клієнта купюри з плямами, але причину відмови так і не назвали.

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