RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Приват24 з'явилися нові функції, які спростять життя українцям: що змінилося

Приват24 оновився (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Додаток Приват24 оновився і у ньому з'явилося багато нових функцій, які направлені на спрощення життя мільйонів українців. Тепер клієнти ПриватБанку зможуть користуватися ще більшою кількістю благ для проведення різноманітних фінансових операцій.

Які саме нововведення з'явилися у Приват24 і як ними користуватися - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.

Які нові функції є у Приват24

У травні в Приват24 з'явилося кілька нових розділів.

Заощадження

У цьому розділі можна відкрити депозити та керувати ними. Знаходиться він у меню "Сервіси". Тут доступні калькулятор та всі ставки за вкладами.

Голосова біометрія

У Приват24 додано технологію "Голосова біометрія", за допомогою якої клієнта можна буде ідентифікувати за голосом.

У ПриватБанку кажуть, що це їхня "гордість та інновація, що спрощує звернення до клієнтської підтримки та забезпечує додатковий захист рахунків".

Щоб підключити технологію, потрібно зайти у "Профіль клієнта", обрати "Керування", потім - "Безпека" і обрати власне "Голосова біометрія".

Як створити свій голосовий зліпок:

  • натисніть кнопку "Записати"
  • вам надійде дзвінок
  • прочитайте текст після підказки голосового помічника (не поспішайте, говоріть у звичайному ритмі, бажано, щоб навколо вас було тихо).

Зміна логіна

У Приват24 днями оновився розділ "Зміна логіна". Тепер він в меню "Профіль клієнта". Його можна "юзати", наприклад, якщо потрібно оновити фінансовий номер.

Payoneer

Це - довгоочікуване нововведення у ПриватБанку. Адже дана платіжна система є однією з найпопулярніших у світі.

Тепер можна переказувати кошти з акаунту Payoneer на картку або рахунок.

Шукати послугу можна в меню "Сервіси". Там обираєте "Перекази" і далі - Payoneer.

Навіть якщо у вас немає рахунку в Payoneer, то ви зможете його створити за допомогою Приват24.

Більше про цю функцію і про те, як вона працює і полегшує життя мільйонам людей в усьому світі, ми вже писали раніше.

Якщо автоматично у вашому додатку не з'явилися ці функції та розділи, то спробуйте оновити Приват24 в App Store (для користувачів iOS) чи Google Play (для юзерів гаджетів на операційній системі Android).

Додамо також, що web-версія Приват24 доступна за посиланням.

Раніше ПриватБанк нагадав клієнтам важливу інформацію про обов'язковий щомісячний платіж під час війни.

Нагадаємо, днями банк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у "хмару".

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк