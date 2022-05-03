У Приват24 з'явилися нові функції, які спростять життя українцям: що змінилося

Додаток Приват24 оновився і у ньому з'явилося багато нових функцій, які направлені на спрощення життя мільйонів українців. Тепер клієнти ПриватБанку зможуть користуватися ще більшою кількістю благ для проведення різноманітних фінансових операцій.
Які саме нововведення з'явилися у Приват24 і як ними користуватися - читайте і дивіться у нашому матеріалі нижче.
У травні в Приват24 з'явилося кілька нових розділів.
Заощадження
У цьому розділі можна відкрити депозити та керувати ними. Знаходиться він у меню "Сервіси". Тут доступні калькулятор та всі ставки за вкладами.
Голосова біометрія
У Приват24 додано технологію "Голосова біометрія", за допомогою якої клієнта можна буде ідентифікувати за голосом.
У ПриватБанку кажуть, що це їхня "гордість та інновація, що спрощує звернення до клієнтської підтримки та забезпечує додатковий захист рахунків".
Щоб підключити технологію, потрібно зайти у "Профіль клієнта", обрати "Керування", потім - "Безпека" і обрати власне "Голосова біометрія".
Як створити свій голосовий зліпок:
Зміна логіна
У Приват24 днями оновився розділ "Зміна логіна". Тепер він в меню "Профіль клієнта". Його можна "юзати", наприклад, якщо потрібно оновити фінансовий номер.
Payoneer
Це - довгоочікуване нововведення у ПриватБанку. Адже дана платіжна система є однією з найпопулярніших у світі.
Тепер можна переказувати кошти з акаунту Payoneer на картку або рахунок.
Шукати послугу можна в меню "Сервіси". Там обираєте "Перекази" і далі - Payoneer.
Навіть якщо у вас немає рахунку в Payoneer, то ви зможете його створити за допомогою Приват24.
Більше про цю функцію і про те, як вона працює і полегшує життя мільйонам людей в усьому світі, ми вже писали раніше.
Якщо автоматично у вашому додатку не з'явилися ці функції та розділи, то спробуйте оновити Приват24 в App Store (для користувачів iOS) чи Google Play (для юзерів гаджетів на операційній системі Android).
Додамо також, що web-версія Приват24 доступна за посиланням.
Раніше ПриватБанк нагадав клієнтам важливу інформацію про обов'язковий щомісячний платіж під час війни.
Нагадаємо, днями банк для безпеки перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у "хмару".