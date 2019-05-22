У Приват24 з'явилася нова важлива функція: що вона дасть українцям

ПриватБанк запустив грошового бота в сервісі Приват24. Таким чином, українцям-власникам великих сум готівки буде зручніше отримувати її на руки.

У прес-службі фінансової установи заявили, що відтепер в інтернет-банку та мобільному додатку Приват24 можна звернутися до бота для замовлення готівки.

Щоб скористатися ботом, у додатку Приват24 потрібно обрати меню "Допомога Онлайн" або "Персональний банкір" (для Gold-клієнтів) та в полі вибрати "Замовлення готівки".

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Далі бот запропонує зазначити дату, необхідну суму, адресу отримання. Замовити готівку можна в межах доступного залишку на рахунку. Мінімальна сума замовлення – 10 тис. грн, 50 доларів та 50 євро.

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Повідомляється, що кошти можна буде забрати в обрану дату в зручному для клієнта відділенні, що буде зазначено в замовленні. Для цього потрібно просто звернутися до каси та отримати свою готівку.

Також нещодавно ПриватБанк запустив першого бота-рекрутера в Telegram. Він дозволяє швидко знайти вакансії у фінансовій установі та автоматично подати заявку на прийняття на роботу.

Раніше ПриватБанк попередив українців про шахрайську вікторину, яка розрахована на довірливих користувачів мережі.