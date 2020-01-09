Притула висміяв Ломаченко за відео з російським спецназом

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Сергій Притула потроллил Василя Ломаченка

Відомий український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула прокоментував ролик з російським спецназом, який опублікував на своїй Instagram-сторінці український боксер Василь Ломаченко.

Головні герої ролика - російські спецназівці, а також православні священики. На відео спецназ заходить до церкви, ставить свічки перед іконами, а після цього відправляється на стрільбища.

Сергій Притула відреагував на ролик з насмішкою.

"Дякую! Прекрасний ролик! Давайте ще! Слава російській зброї! Чудо-богатирям, слава! Чому в ролику відсутні бурятські танкісти? Негодую!", - написав Притула.

Скріншот з Instagram

При цьому інші користувачі мережі також залишили негативні коментарі під відео Ломаченко.

Гарні слова. Але відео до чого??? Розчарована. Нашій країні так потрібна підтримка, але що говорити "ваша хата з краю, нічого не знаю";

Позорище постити таке відео українському спортсмену на 6 рік війни. Оригінал дивилися? Російські шеврони, ввічливі люди, православні попи... Розчарування;

Говорять про релігійні речі і озброєних солдатів показують - це дві протилежності;

Типу чорно-білий фільтр, і ніхто не помітить ворожий триколор? Вася, ти хоч дивись перш ніж репостить!!!

Який сором, поки українці гинуть, щоб і Василя рідне місто не захопили і не зробили з нього Донецьк з підвалами тортур, Вася ходить з чуваками з російським прапором. Холодець в голові не більше.

Скріншоти з Instagram