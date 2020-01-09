Притула висміяв Ломаченко за відео з російським спецназом

Сергій Притула потроллил Василя Ломаченка
Відомий український шоумен, телеведучий і волонтер Сергій Притула прокоментував ролик з російським спецназом, який опублікував на своїй Instagram-сторінці український боксер Василь Ломаченко.
Головні герої ролика - російські спецназівці, а також православні священики. На відео спецназ заходить до церкви, ставить свічки перед іконами, а після цього відправляється на стрільбища.
Сергій Притула відреагував на ролик з насмішкою.
"Дякую! Прекрасний ролик! Давайте ще! Слава російській зброї! Чудо-богатирям, слава! Чому в ролику відсутні бурятські танкісти? Негодую!", - написав Притула.
Скріншот з Instagram
При цьому інші користувачі мережі також залишили негативні коментарі під відео Ломаченко.
Скріншоти з Instagram