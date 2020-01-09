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Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 23:16
Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула потроллил Василия Ломаченко

Известный украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула прокомментировал ролик с российским спецназом, который опубликовал на своей Instagram-странице украинский боксер Василий Ломаченко.

Главные герои ролика - российские спецназовцы, а также православные священники. На видео спецназ заходит в церковь, ставит свечи перед иконами, а после этого отправляется на стрельбища.

Сергей Притула отреагировал на ролик с насмешкой.

"Спасибо! Прекрасный ролик! Давайте еще! Слава русскому оружию! Чудо-богатырям, слава! Почему в ролике отсутствуют бурятские танкисты? Негодую!", - написал Притула.

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Скриншот с Instagram

При этом другие пользователи сети также оставили негативные комментарии под видео Ломаченко.

  • Хорошие слова. Но видео к чему??? Разочарована. Нашей стране так нужна поддержка, но что говорить "ваша хата с краю и ничего не знаю";
  • Позорище постить такое видео украинскому спортсмену на 6 год войны. Оригинал смотрели? Российские шевроны, вежливые люди, попы православные... Разочарование;
  • Говорят про религиозные вещи и вооруженных солдат показывают - это две противоположности;
  • Типа черно-белый фильтр, и никто не заметит вражеский триколор? Вася, ты хоть смотри прежде чем репостить!!!
  • Какой стыд, пока украинцы погибают, чтобы и Василия родной город не захватили и не сделали из него Донецк с подвалами пыток, Вася ходит с чуваками с русским флагом. Холодец в голове не более.

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Притула высмеял Ломаченко за видео с российским спецназом

Скриншоты с Instagram

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Новости Украины Сергей ПритулаВасилий Ломаченко
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