Ломаченко захопився вбивцями українців: деталі скандалу і відео

Василь Ломаченко (фото: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Василь Ломаченко опублікував в Instagram відеоролик про силу православ'я

Василь Ломаченко, український чемпіон світу в легкій вазі відразу по кільком версіям (WBA, WBO і WBC), потрапив у гучний скандал, розмістивши в своєму Instagram-акаунті відео з російським спецназом.

Варто зазначити, що відеоролик створений студією "Корсунь" в 2019 році, вона знаходиться в Севастополі. У мережі боксеру дорікають за те, що він таким чином не тільки підтримав вбивць українців, але і вважає, що анексія Криму Україною - це добре.

Головними героями ролика є російські спецназівці, а також православні священики. А на кадри накладено логотип російського YouTube-каналу "Корсунська пустинь".

Ломаченко опублікував відео з російським спецназом (скрін: instagram.com/lomachenkovasiliy)

На відео спецназ РФ заходить до церкви, а голос за кадром декламує вірш про те, що "православний - не означає слабкий". Після того, як спецназівці ставлять свічки перед іконами, вони відправляються на стрільбища, демонструючи бойову підготовку.

Хоча відео і чорно-біле, на рукавах спецназівців можна чітко розгледіти нашивки з російськими прапорами.

Ломаченко опублікував відео з російським спецназом (відео: instagram.com/lomachenkovasiliy)

Користувачі мережі рознесли українського боксера за "зашкварне" відео. В коментарях підписники сподіваються, що відео потрапило на сторінку Ломаченка випадково.

Василю, при всій моїй повазі, цей пост за зашкварності тягне на кліп Тіматі і Гуфа. Просто пі*дець...

Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попів... Сподіваюся, це випадково потрапило на вашу сторінку... Люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви...

Як приємно бачити в українського боксера пропагандонський ролик про тих, хто вбиває його співвітчизників... Слава Героям хулі!

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