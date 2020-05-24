Притула прокоментував ймовірність своєї участі у виборах мера Києва

Фото: Сергій Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Він зазначив, що остаточного рішення поки немає

Шоумен Сергій Притула прокоментував свою ймовірну участь у виборах мера Києва. Він заявив, що поки не готовий підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Притула зізнався, що наразі він обдумує свою участь у виборах, однак остаточного рішення поки немає.

"Я не готовий вам зараз, відверто кажучи, давати якийсь ексклюзив і казати, що так, або казати, що категорично ні. Я зараз перебуваю в ситуації, коли мені багато чого треба обдумати і зважити", - сказав шоумен.

Він додав, що буде збирати професійну команду, якщо наважиться поборотися за пост очільника Києва.

"Потрібна команда людей, на яких можна обпертися, звичайно, несучи повну відповідальність за їхні дії, але не боятися делегувати на них частину повноважень. І бажано, щоб це була команда не учасників "Вар’яти-шоу", а команда профільних фахівців", - сказав Притула.

РБК-Україна писало, що шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос".

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що Притула йде на другому місці після Кличка за рівнем підтримки киян.

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Автор: Инна Собора