Притула неожиданно показался с Залужным и передал просьбу генерала к украинцам

Сергей Притула показался с Валерием Залужным

На снимке, который экс-ведущий обнародовал в своем блоге, оба предстали с улыбками на лицах. Кадр был сделан в одном из кабинетов.

"Валерий Федорович передавал всем поздравления и просил, чтобы вы не забывали донатить на Силы Обороны! Ссылки на счета в шапке профиля, сторис и хайлайтс. Спасибо!" - отметил Сергей в подписи к фото.

Валерий Залужный и Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Реакция в сети

Подписчики бурно отреагировали на такой контент и также передают поздравления Валерию Федоровичу. Вот некоторые их комментарии:

"Передавайте, Валерию Федоровичу тоже поздравления. Передавайте, что мы постоянно донатим. Когда-то больше, когда-то меньше. Но кидаем"

"Валерий Залужный - лучший генерал за всю историю Украины и один из лучших генералов в мире"

"Железный генерал!"

"Поздравления господину генералу и вам, господин Сергей!"

"Ждем увидеть снова в пикселе нашего Федоровича"

Тем временем остается неизвестным, где именно было сделано фото - в Украине или за рубежом. Ведь Залужный, как известно, после того, как уволился с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, стал послом Украины в Великобритании.

Главнокомандующим ВСУ он стал в июле 2021 года и пробыл на этой должности до 8 февраля этого года. После увольнения Валерия Федоровича в руководстве ВСУ произошли масштабные кадровые перемены.

Валерий Залужный (Getty Images)

В ноябре этого года генерал заявлял о том, что он как украинский посол в Британии ведет переговоры о том, чтобы Украина вместе с британским правительством договорилась о ежегодном обучении в Соединенном Королевстве 5-7 тысяч украинских студентов для подготовки кадров для государственного сектора.

По его словам, такая подготовка важна для проведения в течение следующих 20 лет в Украине настоящих европейских стандартов госслужбы и для улучшения взаимодействия между бизнесом и государством.

Валерий Залужный (Getty Images)