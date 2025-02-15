Страсти вокруг Панамского канала: 10 фактов о главной транспортной артерии мира

Строительство Панамского канала было одним из крупнейших инженерных проектов в истории человечества. Знаете ли вы историю этой водной артерии, которая соединяет два океана?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Listverse рассказывает о труде, крови и слезах, которые были вложены в строительство этого величественного канала.

Первые европейцы

Испанские исследователи впервые ступили на карибское побережье Панамского перешейка в 1501 году, но территория была далеко не незаселена. До прихода испанцев здесь уже жили разные племена, в частности чибчане, чокоанцы и кеуахи.

Первым европейцем, который высадился в Панаме, стал Родриго де Гальван Бастилас, а уже в следующем году к нему присоединился Христофор Колумб. В 1509 году король Испании Фернандо V предоставил концессии для заселения Панамы, однако первые попытки колонизации потерпели неудачу из-за кораблекрушений, болезней и враждебности коренного населения.

Поразительное открытие

В 1513 году, во время поисков золота, Васко Нуньес де Бальбоа достиг Тихого океана, доказав, что Панама является узким перешейком между Атлантическим океаном и Тихим океаном. В 1534 году испанский король Карл I приказал губернатору Панамы исследовать возможность строительства водного пути между двумя океанами.

Переход через Панаму

На протяжении веков идея канала не покидала умы, и к середине XIX века в США начали серьезно рассматривать проект соединения Атлантики и Тихого океана. Идею усилил Калифорнийский золотой бум 1848 года. Учитывая трудности и опасности долгого путешествия вокруг Южной Америки, появилась реальная потребность в более удобном пути через Панаму.

Путешествие через Панаму включало переход через сухопутные участки, где путешественники сталкиваются с желтой лихорадкой, малярией и бандитами, а общая продолжительность путешествия составляла 35 дней, или 13 000 миль морским путем.

Начало строительства Панамского канала французами (фото: Википедия)

Сначала железная дорога

Американцы не сразу начали строить канал, а сначала построили железную дорогу через Панаму, работы начались в 1850 году, и первый поезд прошел через перешеек в 1855 году. Однако именно французы начали первый серьезный проект строительства канала через Панаму.

Французский инженер Фердинанд де Лессепс, известный за руководство строительством Суэцкого канала, был назначен руководителем проекта в 1880 году. Однако, несмотря на успех в Египте, труднопроходимые джунгли Панамы стали огромным препятствием.

Неразрешимые проблемы

Де Лессепс решил использовать тот же метод строительства канала, что и в Египте - канал без шлюзов, пересекающий равнинные участки. Однако Панама была далека от равнинной местности.

В течение 1881 года французы столкнулись с рядом трудностей: частые оползни, которые уничтожали труд, болезни среди рабочих, в частности дизентерия и желтая лихорадка, унесли тысячи жизней. Результаты строительства были чрезвычайно медленными, и расходы быстро выходили из-под контроля.

Французская неудача

Несмотря на огромные расходы и потери среди рабочих, проект канала потерпел неудачу, и в 1888 году французы прекратили работу. Де Лессепс, бывший герой Франции, был осужден за неэффективное управление и впоследствии умер в 1894 году.

Хотя французы не завершили проект, идея канала оставалась актуальной, и в 1902 году США приобрели недостроенный участок за 40 миллионов долларов, но столкнулись с политическими трудностями из-за отказа Колумбии разрешить строительство.

Гигантский американский линкор в канале в 1945 году (фото: Википедия)

Республика Панама

В 1903 году, после обретения независимости Панамы, новая республика заключила соглашение с США, позволившее им взять на себя строительство канала. Сначала, как и французы, американцы намеревались строить канал без шлюзов, но впоследствии на проекте сменился руководитель, и вместо этого было решено построить канал со шлюзами. Это значительно упростило работы и уменьшило влияние оползней и других природных катастроф.

500 жизней на милю

Одним из самых тяжелых этапов строительства был знаменитый разрез Кулебра, через который проходил канал. Здесь работало до 6000 человек, и строительство велось 24 часа в сутки. Однако условия были чрезвычайно опасны из-за оползней и многочисленных взрывов.

По оценкам, на каждую завершенную милю канала погибали 500 человек, и общее количество погибших достигло почти 6 тысяч человек, среди которых были и рабочие с Карибских островов.

Завершение строительства

Панамский канал был завершен в 1913 году, когда два больших паровых экскаватора встретились на разрезе Кулебра. Официально канал был открыт в 1914 году, и с этого времени мировая торговля изменилась.

Проект длился 34 года, начиная с французской попытки, и завершение его стало большим достижением инженерии. Однако, хотя канал был завершен, вопрос политической собственности оставался сложным.

Панамский канал сейчас (фото: Википедия)

Панамский канал в современности

В 1977 году, во время президентства Джимми Картера, США передали Панаме контроль над каналом, но при этом сохранили право на его эксплуатацию. Это решение стало важным шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

Сегодня Панамский канал остается одним из важнейших транспортных путей мира, обеспечивая глобальную торговлю и экономическое развитие.