У них все наоборот! 7 удивительных фактов о Южном полушарии

Южное полушарие Земли всегда привлекало внимание своими уникальными характеристиками и удивительными особенностями. Культура, природа, погода и даже сами законы физики в некоторых случаях проявляются совсем по-другому, чем мы привыкли в Северном полушарии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает несколько шокирующих и одновременно интересных фактов о южной части нашей планеты, которые доказывают, что все может быть совсем не так, как мы привыкли.

Зима в середине года

В Южном полушарии зима наступает в июне, а лето - в декабре. Это происходит из-за наклона земной оси, который меняет периоды времен года в зависимости от того, в каком полушарии мы находимся.

В Австралии, Южной Америке и Африке люди празднуют Рождество летом, и вместо традиционных зимних празднований часто отправляются на пляж. Так что летом на пляже в Сиднее можно увидеть праздничные декорации, а на Юге - солнечные праздничные дни.

Водные потоки текут по-другому

Известно, что вода в раковинах, унитазах и других сантехнических устройствах может вращаться в разные направления в зависимости от полушария.

Это явление называется силами Кориолиса, и в Южном полушарии вода всегда вращается в противоположную сторону - по часовой стрелке, тогда как в Северном полушарии - против часовой. Кажется, что это небольшая деталь, но для тех, кто познает Южное полушарие, это настоящее чудо природы.

Южное сияние

Южное сияние, или аврора, является природным явлением, которое можно увидеть только в Южном полушарии. Это явление возникает, когда солнечный ветер взаимодействует с атмосферой Земли, создавая яркие цветные световые шоу в небе.

Южное сияние лучше всего наблюдать в таких странах, как Новая Зеландия, Чили или Аргентина, и оно не менее впечатляющее, чем северное сияние, хотя и не так широко известно. Южное полярное сияние (фото: youtube.com/@TimestormFilms)

Новый год летом

Новогоднее празднование на Южном полушарии проходит в летнее время, и это значительно меняет традиционные представления о праздниках. В Австралии, Новой Зеландии и других странах, расположенных в этой части света, люди празднуют Новый год на пляжах, наслаждаясь солнцем и теплом.

Вместо того чтобы разжигать костры и обкладываться снегом, местные жители часто проводят праздничные вечера на открытом воздухе с барбекю, фейерверками и купанием в море. На Рождество и Новый год температура может превышать 30°C, и это создает совсем другую атмосферу по сравнению с традиционными зимними праздниками в Северном полушарии.

Перевернутый компас

Когда вы находитесь в Южном полушарии, то компас указывает на юг, а не на север. Это кажется странным, но это результат того, что мы привыкли к ориентации на север, находясь в Северном полушарии.

Путешественники, путешествующие в Австралию или в Новую Зеландию, часто испытывают трудности при ориентировании из-за изменения привычного направления.

Уникальные животные

В Южном полушарии встречаются животные, которые не существуют в других частях света. Например, в Австралии живут сумчатые, такие как кенгуру и коала. Эти животные имеют особенности развития, и их образ жизни и эволюция сильно отличаются от животных Северного полушария.

Кроме того, южная часть мира является домом для уникальных морских существ, таких как пингвины, которые не только живут в Антарктиде, но и в более теплых регионах. Кенгуру обитают только в Австралии (фото: Freepik.com)

Международная линия смены дат

Международная дата-линия, определяющая смену дат по всей планете, проходит как раз через Тихий океан. В результате этого, острова в Южном полушарии могут иметь разные даты, даже если находятся в одном часовом поясе.

Например, в одних частях Тонга день может начинаться на несколько часов раньше, чем в других частях того же самого архипелага.