Страсть накроет с головой! Для кого из знаков Зодиака новогодняя ночь станет волшебной

Телец

Конец года приготовил для вас несколько приятных сюрпризов. Если вы одиноки, то ваше жизнелюбие, активность и динамичность покорит сердце всех, кто встретится вам на пути в новогодний вечер. Есть велика вероятность познакомиться с будущей второй половинкой. Венера с Плутоном готовят вам совершенно неожиданный сюрприз.

А тем Тельцам, которые уже в паре, планеты подарят важную связь с партнером. Найдите силы для поддержки самого близкого человека и примите ту поддержу, которую вам оказывают.

Стрелец

Ваша любовная жизнь в канун нового года станет похожа на космический орбитальный полет. Удача в любви вас начнет преследовать с новогодней ночи и не будет отпускать еще несколько месяцев - благодаря Юпитеру.

Не стесняйтесь выражать себя, общаться и знакомиться с новыми людьми. У вас больше шансов на успех, если вы перестанете обращать внимание на преграды.

Рыбы

Период Козерога очень благоприятно будет влиять на Рыб. У вас и у вашей второй половинки дела будут идти отлично. Если вы состоите в браке, то вам гарантировано взаимопонимание, укрепление союза, более здоровые и прочные отношения. Если вы еще раздумываете о своем будущем, то в глубине души вы уже знаете, что рядом с вами правильный человек. Поэтому стоит сделать решительный шаг.

Будет везти и одиноким людям - в новогоднюю ночь вы получите несколько предложений от человека, к которому у вас есть романтические чувства. Не скрывайте их и дайте положительный ответ. Не спрашивайте советов у других и принимайте решение самостоятельно.