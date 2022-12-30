Удача отвернется от вас: названы знаки Зодиака, которым не повезет в 2023 году

Гороскоп на 2023 год расскажет о трех знаках Зодиака, от которых отвернется везение в период Черного Водяного Кролика.

Телец

Представителям знака придется затянуть пояса, поскольку они столкнутся с финансовыми проблемами и рабочим кризисом. Тельцам важно грамотно распределять свои финансы и не тратиться эмоционально.

Тем не менее, в 2023 году в жизнь Тельцов могут вернуться друзья из прошлого, которые помогут выбраться из неприятностей.

Весы

В 2023 году вам не стоит мечтать о больших целях, поскольку удача будет не на вашей стороне. Поэтому Весам лучше заняться накоплением состояния и налаживанием контактов с близкими людьми.

В конце года вы можете реализовать амбиции, а друзья смогут поддержать и помочь.

Козерог

Вы можете столкнуться с проблемами со здоровьем, которые мотивируют пересмотреть свой безумный ритм жизни.

К счастью весной у вас может появиться дополнительный источник доходов. Финансовое положение улучшится, если отказаться от работы с ненадежными людьми и не вступать в споры.