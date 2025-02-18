Страсть и молодость. YAKTAK выпустил новый хит, который заставит сердце биться чаще

Молодой и амбициозный певец YAKTAK (Ярослав Карпук) подтверждает свой статус звезды и кумира украинской молодежи, представляя свой новый мощный трек "Розганяємось". Эта песня - это взрыв эмоций, посвященный безумным чувствам, моментам, которые хочется переживать снова и снова, смакуя каждым мгновением.

О чем песня "Розганяємось"

"Розганяємось", по словам артиста, - это гимн пылкой страсти и молодости, которая не знает никаких ограничений. Песня передает то особое состояние, когда между двумя людьми возникает настоящая химия, когда каждый совместный момент - это фейерверк эмоций.

Лирический герой YAKTAK воспевает образ девушки, которая завораживает своей красотой и уверенностью, приковывает взгляд с первой же встречи. Между ними - искры, разжигающие пламя безумных чувств, от которых невозможно оторваться.

"Этот трек о том времени, когда отношения только разгоняются. Когда между вами все только набирает обороты и искрит. Когда не хочется останавливаться, потому что каждый раз все только сильнее", - комментирует Ярослав.

В словах песни чувствуется энергия молодости, жажда жизни и искренность чувств, которые так близки и понятны каждому слушателю.

Текст песни "Розганяємось":

Губи обвітрені

Між нами відстані

Стають все меншими

Вночі на "Золотих"

Надто красива ти

Будемо ближче ми

Бо ти мій фанк і джаз

Кожен з нас

Хімію відчуває

Імпровізую я

Твої вуста

Знають що буде далі

Приспів:

І ми розганяємось як Porsche

Правила існують для порушень

Вдивляюся у карі

Бо молоді й зухвалі

Вечора нам мало

Я хочу ще

Ти живеш в моїм палаці спогадів

Споглядати тебе я б завжди хотів

Можуть обпікати твої погляди

Встояти, тут неможливо встояти

Бо ти мій фанк і джаз

Кожен з нас

Хімію відчуває

Одну тебе

Читаю як книгу

Крихку і сильну

В моїх руках

До ребер

Міцно обійму

Ніжну і вірну

Аж до мурах

Приспів.

Отметим, что выпуск трека "Розганяємось" стал очередным подтверждением творческой энергии и популярности YAKTAK. Успешный сольный концерт в Киеве, собравший четыре тысячи преданных фанов, показал растущий интерес к творчеству исполнителя и его способность зажигать публику своей искренностью и драйвом.

Новая песня имеет все шансы стать еще одним хитом в арсенале автора таких композиций, как "Нище ростом", "Ендорфін", "Уночі", "Чекає вдома" и других, которые становились вирусными в TikTok.