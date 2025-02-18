Страсть и молодость. YAKTAK выпустил новый хит, который заставит сердце биться чаще
Молодой и амбициозный певец YAKTAK (Ярослав Карпук) подтверждает свой статус звезды и кумира украинской молодежи, представляя свой новый мощный трек "Розганяємось". Эта песня - это взрыв эмоций, посвященный безумным чувствам, моментам, которые хочется переживать снова и снова, смакуя каждым мгновением.
Больше о песне - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
О чем песня "Розганяємось"
"Розганяємось", по словам артиста, - это гимн пылкой страсти и молодости, которая не знает никаких ограничений. Песня передает то особое состояние, когда между двумя людьми возникает настоящая химия, когда каждый совместный момент - это фейерверк эмоций.
Лирический герой YAKTAK воспевает образ девушки, которая завораживает своей красотой и уверенностью, приковывает взгляд с первой же встречи. Между ними - искры, разжигающие пламя безумных чувств, от которых невозможно оторваться.
"Этот трек о том времени, когда отношения только разгоняются. Когда между вами все только набирает обороты и искрит. Когда не хочется останавливаться, потому что каждый раз все только сильнее", - комментирует Ярослав.
В словах песни чувствуется энергия молодости, жажда жизни и искренность чувств, которые так близки и понятны каждому слушателю.
Текст песни "Розганяємось":
Губи обвітрені
Між нами відстані
Стають все меншими
Вночі на "Золотих"
Надто красива ти
Будемо ближче ми
Бо ти мій фанк і джаз
Кожен з нас
Хімію відчуває
Імпровізую я
Твої вуста
Знають що буде далі
Приспів:
І ми розганяємось як Porsche
Правила існують для порушень
Вдивляюся у карі
Бо молоді й зухвалі
Вечора нам мало
Я хочу ще
Ти живеш в моїм палаці спогадів
Споглядати тебе я б завжди хотів
Можуть обпікати твої погляди
Встояти, тут неможливо встояти
Бо ти мій фанк і джаз
Кожен з нас
Хімію відчуває
Одну тебе
Читаю як книгу
Крихку і сильну
В моїх руках
До ребер
Міцно обійму
Ніжну і вірну
Аж до мурах
Приспів.
Отметим, что выпуск трека "Розганяємось" стал очередным подтверждением творческой энергии и популярности YAKTAK. Успешный сольный концерт в Киеве, собравший четыре тысячи преданных фанов, показал растущий интерес к творчеству исполнителя и его способность зажигать публику своей искренностью и драйвом.
Новая песня имеет все шансы стать еще одним хитом в арсенале автора таких композиций, как "Нище ростом", "Ендорфін", "Уночі", "Чекає вдома" и других, которые становились вирусными в TikTok.