Як приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України: алгоритм дій

Крок 1. Звернутися до Посольства України у вашій державі з наміром приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України (запитати військового дипломата або консула, контактні дані – на сайті Посольства):

Звернутись можна трьома способами: 1) прийти у Посольство фізично; 2) зателефонувати; 3) написати на електронну пошту.

Крок 2. Також потрібно уточнити, які документи та одяг (оснащення) необхідно або рекомендовано мати.

Документи: внутрішній документ (ID або паспорт); закордонний паспорт; документи, які підтверджують проходження військової служби (служби в силових структурах) та участь у бойових діях; інші документи за вказівкою військового дипломата та консула.

Крок 3. Далі прибути до Посольства з документами для співбесіди з аташе з питань оборони та врегулювання візових питань з консулом.

Крок 4. Після цього написати заяву на вступ до територіальної оборони Збройних Сил України на військову службу за контрактом у добровільному порядку (аташе з питань оборони надає допомогу).

Крок 5. Також отримати інструкції щодо порядку прибуття до України, наявності необхідних документів та екіпірування.

Рекомендовано, за наявності, брати з собою військовий одяг або його елементи.

Крок 6. Вирушити до України визначеним шляхом.

Представники українських посольств, консульств (за кордоном) та територіальної оборони в Україні надаватимуть допомогу на шляху висування.

Крок 7. По прибуттю в Україну на пункті збору вступити до Іноземного легіону територіальної оборони України (підписати контракт) та спільно з бійцями з інших країн та українськими воїнами вирушити на боротьбу з російськими окупантами.