Довелося робити кесарів розтин: під Києвом п'яний на BMW збив вагітну

У ДТП під Києвом постраждала вагітна (колаж: РБК-Україна)

У Київській області Водій BMW намагався втекти з місця аварії

У дорожньо-транспортній пригоді у селищі Погреби Київської області постраждала вагітна жінка, яка перебувала на останніх термінах. Про це повідомляє прес-служба поліції в області.

Після наїзду на жінку водій BMW намагався втекти з місця події, але його затримали місцеві жителі, які і викликали поліцію.

Слідством було встановлено, що вагітна жінка разом з сестрою та племінницею йшли по узбіччю в напрямку сусіднього села Зазим'є. Вони не встигли відійти і кількох метрів від дому, як на них наїхало авто.

У ДТП під Києвом постраждала вагітна (фото: kv.npu.gov.ua)

Водій навіть не зупинився. Намагаючись втекти з місця аварії, він не впорався з керуванням і врізався в один із гаражів. Після чого кинув авто і став тікати.

Випадкові перехожі, які стали свідками ДТП, затримали винуватця аварії. Ним виявився 33-річний чоловік, який перебував в нетверезому стані.

Вагітну жінку госпіталізували і провели екстрений кесарів розтин. Зараз життю дитини нічого не загрожує. Мамі новонародженого діагностували травми та забиття грудної клітини.