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У Київській області сталося ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 14:43
У Київській області сталося ДТП, є постраждалі
Фото з місця ДТП (kv.npu.gov.ua)

Чоловік намагався втекти з місця аварії

У п'ятницю, 1 листопада, у селі Погреби Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), п'яний водій збив вагітну жінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як повідомляється, 33-річний водій у стані алкогольного сп'яніння збив жінку, яка була в положенні і намагався втекти з місця аварії. Правоохоронці затримали чоловіка за допомогою місцевих жителів.

Вагітну жінку доставили в лікарню і зробили кесарів розтин, щоб врятувати дитину. Загрози для неї на даний момент немає. Жінка отримала травми та забиття грудної клітини.

"Встановлено, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею йшли по узбіччю дороги. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти на кілька метрів, як на них наїхала машина. Водій не зупинився і продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в'їхав у гаражне приміщення. Вискочивши з машини, почав тікати. Водія притримали перехожі і викликали швидку і поліцію, яка його затримала. Від зіткнення він залишився неушкодженим", - йдеться в повідомленні.

За фактом аварії порушено кримінальну справу за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автотрасі між Луганською та Донецькою областями сталося ДТП, в результаті якого загинули дві людини.

Також РБК-Україна писало, що в Лондоні у потрійний аварії загинула людина і 15 постраждали. Водія автомобіля затримали.

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