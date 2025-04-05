Травы, которые спасают желудок: 4 природных способа улучшить пищеварение

Правильное пищеварение - залог хорошего самочувствия и энергии. Если после еды чувствуете тяжесть, вздутие или дискомфорт, стоит обратить внимание на травы, которые могут стимулировать работу желудка и уменьшать воспаление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и гастроэнтеролога Евгении Белинской.
По словам эксперта, здоровое пищеварение - это не только комфорт, но и залог хорошего самочувствия, энергии и крепкого иммунитета.
"Природа подарила нам уникальные растения, которые поддерживают пищеварительную систему, способствуют усвоению полезных веществ и уменьшают дискомфорт. Природные союзники здорового желудка", - добавила медик.
Белинская назвала список трав, которые являются мощным инструментом для хорошего самочувствия.
Это один из самых эффективных горькотоников. Стимулирует выработку всех пищеварительных соков:
Также улучшает аппетит и способствует лучшему усвоению пищи.
Способ применения: траву можно заваривать, делать отвар на водяной бане или пить полстакана за 20 минут до еды.
Тирлич полезен при диспепсии, вздутии живота и замедленном пищеварении.
Эксперт рассказала, что это аюрведическая смесь из многих трав, которая очищает пищеварительный тракт, стимулирует обмен веществ и помогает организму бороться с токсинами. Используется для поддержания здоровой работы печени и кишечника.
Одновременно снимает воспаление и работает как антиоксидант.
Этот вид травы является природным источником витамина С и мощный антиоксидант. Поддерживает кислотно-щелочной баланс в желудке, улучшает перистальтику кишечника и питает полезную микрофлору. Известный тоник для пищеварительной системы.
Часто используется при лечении панкреатита, особенно во время воспалительного периода.
Такой корень является мягким желчегонным средством, стимулирующим функцию печени и способствующим перевариванию жиров. Помогает при вздутии живота, запорах и поддерживает баланс кишечной флоры.
Важно понимать, что за счет горького вкуса корень одуванчика стимулирует пищеварение - выделение желчи, секрецию соляной кислоты, поэтому важно употреблять непосредственно перед едой.
Добавление этих растений в рацион (в виде настоев, экстрактов или порошков) поможет сбалансировать пищеварение, повысить уровень энергии и уменьшить воспалительные процессы в кишечнике.
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