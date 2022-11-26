От такого лечения ОРВИ может стать еще хуже: распространенные ошибки

Когда нас атакует острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), мы обычно стараемся правдами и неправдами изгнать ее из организма. Но правда в том, что противовирусные не работают, антибиотики "для профилактики" только вредят, гомеопатия - выкачивает деньги, а дыхание над картофелем может привести к ожогам...

Что нельзя делать при ОРВИ

Сразу начинать использовать антибиотики (АБ)

При некоторых вирусных инфекциях температура может подниматься даже выше 40 градусов. АБ не действуют на вирусы, их нельзя использовать только для профилактики осложнений ("чтобы не опустилось", "чтобы не было пневмонии").

Нерациональное использование АБ чревато развитием резистентности (устойчивости) бактерий. АБ требуются только в случае подтвержденной бактериальной инфекции. Используются только по назначению и рецепту врача.

Использовать противовирусные препараты

Препараты без доказанной эффективности. Вирусов очень много, они быстро мутируют и противовирусные препараты неэффективны, что подтверждают многочисленные научные исследования.

Исключение: некоторые препараты вируса гриппа (не ОРВИ, подтвержденный вирус гриппа на ранних стадиях заболевания), препараты для лечения некоторых штаммов герпеса и гепатита. Для назначения этих препаратов есть четкие показания.

Использовать гомеопатические препараты

Принцип "подобное лечится подобным" и скудные дозы действующего вещества не способны повлиять на организм. Эффект от гомеопатии равен эффекту плацебо, это неэффективно и тягостно для вашего кошелька.

Использование фитопрепаратов, эфирных масел

Такие методы недостаточно эффективны, часто вызывают аллергические реакции и бронхоспазм.

Использовать сиропы от кашля у детей до 5-6 лет

В составе большинства сиропов от кашля муколитики – вещества, разжижающие мокроту, таким образом увеличивают ее количество. Дети до 5-6 лет имеют слабый кашлевой толчок, им сложно откашлять слизь. Поэтому использование сиропов от кашля в раннем возрасте может усугубить ситуацию. А для детей до года использование муколитиков крайне опасно.

Использовать "сложные" капли в нос, капли с антибиотиком

Они способствуют развитию антибиотикорезистентности.

Использование лекарственных форм, не назначенных по возрасту

Детям раннего возраста лекарство назначают в удобной форме сиропа или капель, которые ребенок легко может проглотить. Никаких "растереть таблетку и дать на пустышку".

Использование оральных аэрозолей, спреев у детей до 4 лет может привести к рефлекторному бронхоспазму.

Злоупотребление сосудосуживающими каплями в нос

Это опасно передозировкой (особенно для новорожденных), при длительном использовании вызывают зависимость.

Снижать температуру у детей другими средствами, кроме ибупрофена или парацетамола

Использование анальгина может привести к агранулоцитозу (угнетение кроветворной функции костного мозга).

Аспирин для детей строго воспрещен! Это опасно из-за риска возникновения синдрома Рея (поражение головного мозга и печени, что опасно для жизни).

Использовать методы народной медицины

Крапать грудное молоко в нос – это благоприятная среда для размножения микроорганизмов; капать в нос сок чеснока или лука; производить ингаляции над картофелем; растирать уксусом или спиртом – это небезопасно, может привести к ожогам или интоксикации.

Не купать ребенка, не гулять на улице, укутывать в 10 одеял

Для успешного лечения ОРВИ необходимо обеспечить оптимальный микроклимат (температура воздуха 18–22 градуса, влажность 50–60%), можно купаться и гулять на улице.