Прекратите делать эту ошибку! Почему не стоит использовать суржик "З наступаючим!" и какими словами его заменить

Слово "наступаючий" - это банальная калька и суржик сиз русского языка "С наступающим". В украинском языке есть несколько вариантов, которым это слово можно легко заменить.

"Можно ли говорить "з наступаючим", когда мы поздравляем в канун праздника? Нет, это неправильно, ведь украинские словари не знают слова "наступаючий". С наступаючим - это банальный суржик", - объясняет Александр Авраменко.

Он назвал сразу несколько вариантов, которыми можно заменить этот суржик и поздравить близких с праздником, который приближается.

"Мы можем сказать "З прийдешнім святом!". Например, "З прийдешнім Новим роком!" или "З передсвятом!", - отметил языковед.

Стоит поздравлять с праздником без обозначения временной преемственности. Лучше говорить просто "З Новим роком!" или "З Різдвом Христовим", ведь издавна украинцы именно так поздравляли своих родственников.

"А действительно, зачем делать акцент на времени, когда и так все прекрасно понимают, что вот-вот праздник наступит. Между прочим, словари позволяют слово "свято" во множественном числе подчеркивать двояко - и "свЯта", и "святА", - подытожил Авраменко.