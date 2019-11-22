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Принцеси теж: журналіст жорстко зганьбив Захарову через крадіжку майна з кораблів ВМСУ

STYLERЖиття    22.11.2019 - 13:43
Принцеси теж: журналіст жорстко зганьбив Захарову через крадіжку майна з кораблів ВМСУ
Український журналіст жорстко потролив Захарову за вкрадені унітази (Колаж РБК-Україна)

Роман Цимбалюк жорстко відповів спікеру МЗС РФ Захаровій

Росія повернула Україні захоплені катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яна Капу" і після огляду з'ясувалося, що на суднах були викручені плафони, унітази, а також зникло багато цінних речей і навіть особисті речі моряків.

У зв'язку з ці вибухнув скандал, і спікер МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу єхидно заявила, що не розуміє, як боєздатність українських військових кораблів залежить від наявності на суднах сантехніки.

У відповідь вона отримала жорстке публічне зауваження від українського журналіста Романа Цимбалюка. Відповідне відео з'явилося на його YouTube-каналі.

"Дивно, чому представник такого важливого відомства не розуміє, наскільки важливі туалети. Тому що уявіть, що буде, якщо в такому прекрасному будинку, як МЗС РФ на Смоленській площі, в один прекрасний момент закриють всі туалети. Ну, вони, звичайно, можуть ходити на площу перед цим будинком, але, як мовиться, вийде конфуз. Не дуже дипломатично. А в нашому випадку теж ситуація схожа. Людина так влаштована. Ви знаєте, що принцеси теж...", - сказав журналіст.

Також він зазначив, що дана ситуація в черговий раз показала дикість і не цивілізованість російських окупантів.

"Тут в Росії пройшла така новина, що в одній зі шкіл Російської Федерації вперше за 150 років відкрили туалет не на вулиці. Можливо, ці унітази якраз туди і встановили. Якщо говорити серйозно, то зрозуміло, що таким кроком РФ показує, що вони навіть у дрібницях будуть продовжувати гадити Україні", - уїдливо зауважив журналіст.

Цимбалюк жорстко відповів Захаровій з приводу вкрадених унітазів з українських кораблів

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