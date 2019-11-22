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Принцессы тоже: журналист жестко опозорил Захарову из-за кражи имущества с кораблей ВМСУ

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 13:43
Принцессы тоже: журналист жестко опозорил Захарову из-за кражи имущества с кораблей ВМСУ
Украинский журналист жестко потроллил Захарову за украденные унитазы (Коллаж РБК-Украина)

Роман Цимбалюк жестко ответил спикеру МИД РФ Захаровой

Россия вернула Украине захваченные катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яна Капу" и после осмотра выяснилось, что на суднах были выкручены плафоны, унитазы, а также исчезло много ценных вещей и даже личные вещи моряков.

В связи с эти разразился скандал, и спикер МИД России Мария Захарова на брифинге ехидно заявила, что не понимает, как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия на суднах сантехники.

В ответ она получила жесткое публичное замечание от украинского журналиста Романа Цимбалюка. Соответствующее видео появилось на его YouTube-канале.

"Странно, почему представитель такого важного ведомства не понимает, насколько важны туалеты. Потому что представьте, что будет, если в таком прекрасном здании, как МИД РФ на Смоленской площади, в один прекрасный момент закроют все туалеты. Ну, они, конечно, могут ходить на площадь перед этим зданием, но, как говорится, получится конфуз. Не очень это дипломатично. А в нашем случае тоже ситуация похожа. Человек так устроен. Вы знаете, что принцессы тоже…", - сказал журналист.

Также он отметил, что данная ситуация в очередной раз показала дикость и не цивилизованность российских оккупантов.

"Тут в России прошла такая новость, что в одной из школ Российской Федерации впервые за 150 лет открыли туалет не на улице. Возможно, эти унитазы как раз туда и установили. Если говорить серьезно, то понятно, что таким шагом РФ показывает, что они даже в мелочах будут продолжать гадить Украине", - едко заметил журналист.

Цимбалюк жестко ответил Захаровой по поводу украденных унитазов с украинских кораблей

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Новости Украины катерМария Захароваконфуз
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