Принцеса Діана обожнювала страву української кухні: що це

Принцеса Діана обожнювала український борщ. Вона навіть колись поділилася його рецептом у рамках благодійного проекту. Про це стало відомо завдяки Благодійному південноафриканському фонду The Avril Elizabeth Home for the Mentally Handicapped, який вперше опублікував листи 39-річної давності, отримані від відомих людей.

У 1981 році фонд звернувся до знаменитостей з проханням поділитися своїми улюбленими рецептами для нової кухонної книги.

Серед учасників акції була і принцеса Уельська Діана, однак тоді вона була ще леді Діаною Спенсер, нареченою принца Чарльза.

Майбутня принцеса написала, що її улюбленою стравою є український борщ . Вона вміла його готувати власними руками.

В її рецепт першої страви входили такі продукти, як буряк, йогурт, цибуля, курячий бульйон, молоко, сметана, сіль, перець.

Нагадаємо, що 31 серпня 1997 року Діана, принцеса Уельська, загинула в результаті травм, які були отримані в автомобільній аварії на мосту Альма, в автомобільному тунелі в Парижі.