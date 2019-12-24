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Подружка-лялька: Кейт Міддлтон жорстко жартувала над принцом Гаррі, коли він парубкував

Lite » Стиль життя 24.12.2019 - 12:21
Подружка-лялька: Кейт Міддлтон жорстко жартувала над принцом Гаррі, коли він парубкував
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

При цьому принц Гаррі не ображався на почуття гумору жінки свого старшого брата

Інсайдери королівської сім'ї Великобританії в один голос запевняють - між Кейт Міддлтон і принцем Гаррі зберігаються дійсно дуже теплі і дружні відносини. Герцогиня Кетрін дуже швидко "влилася" в королівську сім'ю завдяки цьому. А принц Гаррі з самого початку став дуже лагідно відноситься до жінки старшого брата. Як з'ясувалося, міцні відносини між монархами триматися не тільки на багатовікових традиціях і британській стриманості, а швидше навпаки - на відмінному почутті гумору.

Напередодні новорічних свят інсайдери королівського двору розповіли про забавні "підколи" в королівській родині. Як з'ясувалося, члени британської сім'ї звикли дарувати один одному дешеві подарунки. Однак зі змістом, а іноді і з "пікантною родзинкою".

Так, інсайдери повідомляють, що коли Гаррі був ще завидним холостяком, Кейт подарувала йому "подружку". А саме - ляльку-іграшку, яка збільшується в розмірі, якщо її покласти в воду. Можливо, у такий оригінальний спосіб Кетрін натякала принцу, що йому пора задуматися про одруження.

Подружка-лялька: Кейт Міддлтон жорстко жартувала над принцом Гаррі, коли він парубкував

Несподіваний подарунок від Кейт Міддлтон принцу Гаррі

Подружка-лялька: Кейт Міддлтон жорстко жартувала над принцом Гаррі, коли він парубкував

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Але найголовніше, що принц Гаррі оцінив почуття гумору дружини свого брата. І абсолютно на неї не образився. Більш того, Гаррі й сам не проти робити такі сюрпризи. Якось Гаррі подарував своїй бабусі (на хвилиночку - королеві Великобританії) шапочку для душу з нецензурним написом. А ось чи носит її Єлизавета II, залишається тільки гадати.

Подружка-лялька: Кейт Міддлтон жорстко жартувала над принцом Гаррі, коли він парубкував

Герцогиня Кетрін і принц Гаррі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, про теплі стосунки між Кейт Міддлтон і принцем Гаррі. Королівський біограф Анджела Левайн пояснює причину такої теплоти почуттям самотності, яке долало молодшого принца після смерті його матері - принцеси Діани (померла: 31 серпня 1997 р.). Тому юний принц відразу потягнувся до вихованої і чуйної дівчини, яка за манерами так схожа на його матір.

Кейт теж тепло прийняла Гаррі, а він у відповідь став називати її старшою сестрою, якої у нього не було. "Це було його внутрішньосімейне звернення до Кейт", - розповіла Анджела в інтерв'ю Express.

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